José Ángel Antelo anuncia su baja de Vox y denuncia que el partido se ha convertido en un proyecto "al servicio de cuatro personas"

El diputado regional José Ángel Antelo ha anunciado este miércoles su decisión de darse de baja de Vox y retirar el recurso de alzada presentado contra su suspensión cautelar como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, al considerar que el partido "ha dejado de ser una alternativa política real para España".

Antelo compareció ante los medios acompañado por la diputada regional Virginia Martínez y otros miembros de su equipo, donde denunció el "desmantelamiento interno" de la formación, la "expulsión constante del talento" y una deriva "estatista y alejada de los principios fundacionales" que, a su juicio, atraviesa Vox.

“Vox ha dejado de ser un partido para convertirse en una sociedad limitada al servicio de cuatro personas que utilizan un proyecto político para proteger sus propios intereses", afirmó.

El diputado regional aseguró que su decisión responde a una cuestión de "coherencia personal y política", especialmente tras los acontecimientos ocurridos en Cartagena y Cieza, donde denunció contactos de miembros de Vox con el Partido Socialista para promover mociones de censura.

"Con el socialismo nunca y bajo ningún concepto. A una organización criminal, como describe la propia UCO al PSOE, no se pacta: se le combate", señaló.

Antelo lamentó además la falta de autocrítica dentro de la dirección nacional del partido tras los resultados y expectativas electorales en distintos territorios como Castilla y León o Andalucía.

"España necesita urgentemente una alternativa liberal, patriótica y económica seria que una a todos aquellos que quieren acabar con el socialismo y defender nuestra identidad, nuestra cultura y el esfuerzo como motor de prosperidad", añadió.

Martínez dice sentirse "políticamente huérfana"

Por su parte, Virginia Martínez afirmó que comparte la preocupación por la deriva ideológica y estratégica de Vox y aseguró sentirse "políticamente huérfana".

“No me gusta el giro estatalista que está tomando el partido. Soy una persona económicamente liberal y me preocupa que en España no exista hoy un liderazgo capaz de unir a todo aquello que no es la izquierda", afirmó.

Martínez defendió la necesidad de construir una alternativa amplia y sólida frente al socialismo y lamentó la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas de la derecha.

"España no puede esperar más. Necesitamos a alguien capaz de unir y dejar atrás pequeñas diferencias para defender un proyecto común", subrayó.

Preguntados por la negociación presupuestaria en la Región de Murcia, tanto Antelo como Martínez reiteraron que respaldarán cualquier iniciativa "positiva" para los murcianos, independientemente de las siglas políticas.

Entre las medidas citadas se encuentran la ley de vivienda, la reforma de la Ley del Mar Menor, inversiones para el campo murciano, la restauración de la Catedral de Cartagena o la ampliación del tranvía.

Noticias relacionadas

"Apoyaremos todo aquello que sea bueno para la Región de Murcia, pero nunca medidas que fomenten la inmigración ilegal o el modelo de subvenciones propio del socialismo", concluyó Antelo.