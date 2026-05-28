Cambios en el Gobierno regional
Joaquín Buendía e Isabel Ayala, las nuevas caras del Ejecutivo de López Miras
La hasta ahora gerente del SMS asumirá Salud, mientras que el exalcalde de Alcantarilla se pondrá al frente de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
López Miras mueve ficha a un año de las elecciones autonómicas. La remodelación de su Ejecutivo, con la entrada de Isabel Ayala en Salud y Joaquín Buendía en Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, llega en plena recta final de legislatura y en dos áreas especialmente sensibles para la Región. El presidente regional busca oxígeno político, mayor capacidad de gestión y nuevos perfiles para afrontar un curso decisivo
La entrada de ambos no solo supone un relevo de nombres, sino también un intento de reforzar dos consejerías estratégicas de cara a la recta final antes de los comiciones autonómicos.
Isabel Ayala, nueva consejera de Salud
Ayala, que sustituye a Juan José Pedreño en el cargo, llega al Consejo de Gobierno tras ocupar la dirección gerencia del Servicio Murciano de Salud. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, fue nombrada directora gerente del SMS por decreto de 22 de septiembre de 2023.
Antes de asumir la gerencia del organismo sanitario, fue directora general de Asistencia Sanitaria desde marzo de 2021 y coordinadora médica de los Equipos de Atención Primaria del Área V, correspondiente al Altiplano. También ha trabajado como médica de familia en distintos centros de salud del SMS y como médica de urgencias en el Hospital Morales Meseguer.
Buendía, al frente de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Por su parte, Joaquín Buendía Gómez, que releva en el cargo a Sara Rubira, incorpora al Ejecutivo un perfil político y de gestión municipal. Exalcalde de Alcantarilla, gobernó el municipio durante una década, desde 2015 hasta abril de 2025, cuando presentó su renuncia a la Alcaldía.
Tras dejar el Ayuntamiento, Buendía fue nombrado director gerente de Esamur, la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. En el ámbito profesional, es ingeniero técnico en Electrónica Industrial por la Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena, funcionario docente de la Administración regional y catedrático de Enseñanza Secundaria.
Con estos nombramientos, López Miras introduce dos nuevos perfiles en áreas clave como la sanidad y la política hídrica y agraria, dos ámbitos estratégicos para la Región de Murcia en el cierre de la legislatura.
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