El inminente programa de nitratos arrasa con 9 de cada 10 agricultores de la Región de Murcia

La versión definitiva del nuevo programa de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario de la Región de Murcia, de publicación inminente, arrasa a los pequeños y medianos agricultores —aquellos con una Superficie Agraria Útil (SAU) inferior a 20 hectáreas— que representan el 92% de las explotaciones agrarias murcianas —según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)—. Esta cifra de la Región de Murcia contrasta con el resto de España, donde la media alcanza las 44 hectáreas —según el MAPA—.

«El nuevo texto, que ya debería estar publicado desde 2020, es el más burocrático de la Unión Europea (UE), contiene el régimen sancionador más desproporcionado de todos los Estados miembros y supone una losa insalvable para la agricultura murciana, que cuenta con un 75% de explotaciones por debajo de las 5 hectáreas», argumenta Natalia Corbalán, directora general de Fundación Ingenio (FI), basándose en datos del MAPA.

La dureza única de este régimen sancionador se une al hecho de que los agricultores murcianos sean los más perseguidos de España en la última década. Así, las cifras oficiales confirman que las inspecciones afectan ya al 14% de los trabajadores del campo de la Región de Murcia, cifra que se prevé que aumente con la publicación inminente del nuevo texto y que contrasta con el 1% del resto de España. «El nuevo programa de actuación murciano arrasa con los pequeños agricultores, condenando a la Huerta de Europa a ser el desierto de Europa con injusticias como multas de hasta 30.000 euros por errores burocráticos que, en el resto de España, generan simples apercibimientos», resalta Corbalán.

Contiene el régimen sancionador más desproporcionado de todos los Estados miembros. / Fundación Ingenio

Asimismo, el inminente programa de actuación murciano es el único de Europa que regula el cultivo a favor de pendiente por encima del 5% —cuando el resto de las regiones lo tiene en el 10%— y en el que las muestras del suelo obligatorias —mucho más intensas que en el resto de España— exigen la intervención de un laboratorio de recogida, lo que encarece de forma exponencial estos análisis. «El nuevo texto demuestra la disfuncionalidad existente entre la labor de la administración y la del campo murciano, un sector a la vanguardia en la incorporación de nueva tecnología, de conocimiento aplicado, de precisión y líder nacional en la producción ecológica», defiende la directora general de Fundación Ingenio.

De este modo, la realidad impuesta con el inminente programa de actuación en la Región de Murcia, cargada de papeleos y sanciones, contrasta con la tendencia europea y nacional de reducir la burocracia para que los agricultores puedan pasar su tiempo en el campo y no en las oficinas. «Lo peor de todo es que estas medidas no redundan en una mejora de la contaminación de las aguas subterráneas, y lo único que hacen es expulsar a los pequeños y medianos agricultores de su actividad principal», lamenta Corbalán.