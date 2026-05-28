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El Grupo Cooperativo Cajamar es reconocido de nuevo como un excelente lugar para trabajar

La consultora Great Place to Work otorga la certificación tras un diagnóstico exhaustivo del clima laboral y la percepción de los trabajadores

Varios profesionales trabajando en el Centro Financiero Cajamar.

Varios profesionales trabajando en el Centro Financiero Cajamar. / Cajamar

La Opinión

La Opinión

Grupo Cooperativo Cajamar ha renovado, un año más, la certificación Great Place to Work, un distintivo internacional que reconoce a aquellas organizaciones que destacan por ofrecer entornos laborales de calidad y promover experiencias positivas para sus equipos, poniendo a las personas en el centro de su modelo de gestión y que avala el compromiso de Grupo Cajamar con una cultura corporativa basada en la confianza, la colaboración y el desarrollo profesional de las personas.

La certificación, otorgada por la consultora Great Place to Work, se apoya en un diagnóstico exhaustivo del clima laboral, que incluye el Trust Index, a través del cual se recoge la percepción de las personas que forman parte de Grupo Cajamar sobre su forma de trabajar, de relacionarse y de construir confianza en el día a día. De esta manera, los resultados vuelven a situar al trabajo en equipo, el orgullo de pertenencia y la colaboración como rasgos diferenciales de su cultura interna.

Asimismo, este nuevo reconocimiento refuerza la capacidad de Grupo Cajamar para atraer y fidelizar talento, y supone un estímulo para seguir impulsando iniciativas orientadas al bienestar, la participación y la mejora continua, ejes clave de su visión de futuro y de su modelo de organización.

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Tal y como reflejan sus profesionales, la renovación de la certificación Great Place to Work es el resultado del esfuerzo colectivo y del compromiso diario, y pone de manifiesto la apuesta constante de Grupo Cajamar por construir un entorno en el que cada persona pueda aportar valor, desarrollarse y crecer. En este sentido, la subdirectora general de Personas de Grupo Cajamar, Nieves Segura, señala que “la renovación de la certificación Great Place to Work pone de manifiesto nuestro compromiso con el bienestar, el desarrollo y la experiencia de las personas. Este reconocimiento avala una cultura basada en la confianza y la colaboración, y nos anima a seguir impulsando entornos de trabajo saludables, en los que cada persona pueda crecer, sentirse valorada y aportar lo mejor de sí misma”.

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