Los que se van del Gobierno regional: López Miras prescinde de dos de sus consejeros desde hace años

Fernando López Miras ejecutó este jueves la remodelación de su Gobierno. Tres años después de las elecciones autonómicas de 2023 y con el calendario electoral ya marcando la cuenta atrás hacia 2027, el presidente regional renovó su gabinete con tres movimientos: Sara Rubira deja la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; Juan José Pedreño abandona la cartera de Salud; y Marcos Ortuño pierde la Portavocía del Gobierno, que hasta ahora ostentaba junto a la Consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias.

La comparecencia, prevista inicialmente para las 11.30 horas, trajo consigo además la suspensión del Pleno de la Asamblea Regional que estaba convocado para este jueves, donde figuraban en el orden del día asuntos de calado para los murcianos como el presunto fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud, la trama de los stents caducados o la situación de la Atención Temprana, entre otros.

Sara Rubira deja Agua y Agricultura tras tres años al frente

Una de las salidas más significativas es la de Sara Rubira Martínez, quien abandona una de las consejerías más estratégicas y políticamente sensibles para la Región de Murcia. El agua, el campo y la defensa del Trasvase Tajo-Segura (una de las principales batallas del Ejecutivo regional frente al Gobierno central) quedan ahora en manos de Joaquín Buendía (exalcalde de Alcantarilla), que se convierte en el nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Pedreño sale de Salud en plena presión sobre el SMS

La otra gran salida es la de Juan José Pedreño Planes, que deja la Consejería de Salud en un contexto de notable presión sobre el Servicio Murciano de Salud. De hecho, entre los asuntos que iba a debatir hoy la Asamblea Regional (y que han quedado aplazados tras el anuncio de la remodelación) figuraban precisamente el presunto fraude millonario en el SMS y la polémica de los stents caducados. Le sustituye Isabel Ayala (directora gerente del SMS), que llega a una cartera en el punto de mira de la oposición y de la opinión pública murciana.

Ortuño pierde la Portavocía, que pasa a manos de Marisa López

El tercer movimiento destacado afecta a Marcos Ortuño Soto. El hasta ahora consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias pierde el peso político de la Portavocía del Gobierno, que pasa a manos de María Isabel López Aragón.

Además, López Aragón y Luis Alberto Marín González (titular de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital) intercambiarán competencias en un movimiento que reorganiza la distribución del Ejecutivo de cara al último año de legislatura.

López Miras: "Estabilidad" frente al "caos" del Gobierno nacional

El presidente regional justificó los cambios bajo el paraguas de una Región de Murcia "más competitiva" de cara al futuro, y ha reivindicado el trabajo legislativo de su mandato: la Ley de Simplificación Administrativa, la Ley de Universidades y la Ley de Ciencia como señas de identidad de su Gobierno.

López Miras puso también el foco en los grandes ejes que marcarán el último tramo del mandato: el acceso a la vivienda para los jóvenes murcianos, la recuperación del Mar Menor, el apoyo al campo regional y la respuesta a los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez afectan con más frecuencia a la Región.

Frente a ello, el presidente volvió a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que señaló como responsable de tres agravios que considera inaceptables para Murcia: la amenaza sobre el Trasvase Tajo-Segura, una financiación autonómica que califica de "injusta" y el déficit histórico en infraestructuras que arrastra la Región por la falta de inversión del Estado. En ese marco, López Miras quiso proyectar una imagen de estabilidad regional frente a lo que describe como el caos del Gobierno nacional.

Aquí podrás ver íntegramente la rueda de prensa que dio López Miras