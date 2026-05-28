La fruta de hueso, aliada saludable del verano por su riqueza nutricional

Anecoop inicia la nueva campaña de fruta en un escenario de confianza que se apoya en perspectivas favorables tanto en producción, como en calidad, que contrastan con el ejercicio anterior, marcado en su arranque por una escasez generalizada de producto. Una nueva temporada que se va a desarrollar en un contexto exigente, debido a la coincidencia de producción en otros países competidores como Turquía y diversos orígenes europeos.

En cuanto a exportaciones se refiere, Europa sigue siendo el principal destino, especialmente Alemania, República Checa y Eslovaquia, aunque el retraso en la llegada de las altas temperaturas a Centroeuropa mantiene la demanda moderada en este inicio de campaña.

La huerta de Murcia constituye uno de los pilares fundamentales de la oferta de la cooperativa hortofrutícola de segundo grado, con socios muy potentes especialistas en fruta de hueso, como Frucimu, Alimer, Toñifruit y Hortamira.

En la actualidad, la recolección se sitúa en las provincias de Sevilla, Murcia y Valencia, para extenderse posteriormente a otras regiones como el Valle del Ebro y Extremadura. Una diversificación geográfica, asentada en el trabajo de pequeños productores, en su mayoría con perfil cooperativo, que se constituye como una de sus fortalezas y refuerza la contribución de Anecoop al desarrollo sostenible de las zonas rurales, con la rentabilidad del agricultor como una de sus principales prioridades.

Calidad, diversidad, frescura y sabor, con alto valor nutricional

Cereza, albaricoque, ciruela, nectarina, melocotón, paraguayo y platerina conforman la oferta de fruta de hueso de Anecoop, en la que destaca un crecimiento progresivo del segmento ecológico, cada vez más valorado por los consumidores y con una demanda en auge que impulsa esta categoría.

A su sabor excepcional y su apreciada frescura, especialmente cuando suben las temperaturas, se suma un destacado perfil nutricional. Estas frutas son ricas en fibra, vitaminas A y C, minerales y antioxidantes, lo que las convierte en un referente de consumo durante esta temporada.

La vitamina C desempeña un papel clave tanto en el funcionamiento del sistema inmunitario como en la formación de colágeno, esencial para el mantenimiento de huesos, cartílagos, dientes y piel. Además, sobresalen por su contenido en potasio, un mineral fundamental para la contracción muscular, lo que las hace especialmente recomendables para quienes practican deporte.

Innovación ante los desafíos

El sector de la fruta de hueso se enfrenta a múltiples desafíos: desde condiciones climáticas adversas, hasta la necesidad de innovación constante. En esta área Anecoop centra sus esfuerzos, así como en renovación varietal, investigación, estudio del comportamiento agronómico de las mismas variedades en diferentes zonas de cultivo o sistemas de producción más sostenibles, entre otros.

Para seguir avanzando con solidez, Anecoop, en estrecha coordinación con sus clientes y con su base productiva, desarrolla una planificación estratégica que evoluciona y se adapta a las necesidades de un mercado global cada vez más competitivo.