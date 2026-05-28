La exposición itinerante ‘El Prado en las Calles’ llega a Lorca

Lorca se ha convertido estos días en un auténtico museo al aire libre gracias a la llegada de ‘El Prado en las Calles’, una exposición que acerca algunas de las pinturas más célebres del Museo Nacional del Prado directamente a la Calle Corredera a la altura de la Plaza de la Concordia. Una propuesta ideal para familias, escolares, jóvenes y personas mayores, que desean descubrir o redescubrir las grandes obras de la pinacoteca de forma cómoda y gratuita.

La muestra reúne 50 reproducciones a tamaño real de grandes obras maestras de la historia de la pintura, firmadas por artistas tan reconocidos como Velázquez, Goya, El Bosco, Rubens o El Greco. Las imágenes, instaladas en paneles de gran formato, permiten observar de cerca detalles y escenas que habitualmente solo pueden verse dentro de un museo.

Cada obra va acompañada de textos explicativos sencillos y cartelas que ayudan a entender quién pintó el cuadro, qué historia cuenta y por qué es importante. De este modo, la exposición se convierte también en una experiencia educativa para personas de todas las edades. Además, con el fin de enriquecer la experiencia, cada panel informativo, de carácter bilingüe, contiene códigos QR que permiten acceder a contenidos adicionales sobre las distintas colecciones del Museo del Prado.

Al acto inaugural acudieron Fulgencio Gil Jódar, alcalde de Lorca; Patricio Sánchez López, director general de Patrimonio de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia; Fernando Pérez Suescun, Técnico de Gestión de la Coordinación General de Educación del Museo del Prado; así como Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España, y Miguel Ángel Cerdán, delegado institucional en la región de la compañía.

Cada obra va acompañada de textos explicativos sencillos y cartelas. / Iberdrola

‘El Prado en las Calles’ invita a detenerse, mirar con calma y dejarse sorprender, integrando Los visitantes tendrán la oportunidad de viajar a través del tiempo gracias a las diversas escuelas pictóricas más influyentes del arte occidental, destacando la española, la flamenca, la alemana, la holandesa, la francesa o la italiana.

Para Fulgencio Gil Jódar, alcalde de Lorca, se trata de «una oportunidad única para que los amantes del arte y la pintura, pero también la sociedad en su conjunto, puedan disfrutar de cerda de algunas de las obras más conocidas y representativas de la pinacoteca de la capital, reforzando el interés y la apuesta de este Ayuntamiento por llevar a la calle y acercar la cultura a la ciudadanía».

Fulgencio añadió que no es casualidad que Lorca «haya sido escogida como una de las sedes protagonistas para esta maravillosa muestra itinerante, que además se ha podido disfrutar dentro de la programación de la Noche de los Museos, con miles de personas contemplando grandes obras de todos los tiempos. Quiero dar las gracias a la Fundación Iberdrola, a la dirección general de Patrimonio y la Coordinación General de Educación del Museo del Prado por hacerlo posible, y sumarse a la apuesta y el compromiso del Gobierno de Lorca, por acercar la cultura a la ciudadanía y llevar la vida artística a las calles y plazas».

Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España, señaló que esta exposición «se enmarca en el compromiso de la Fundación con la difusión del conocimiento y la puesta en valor del patrimonio cultural, favoreciendo que el arte llegue a la ciudadanía de manera abierta, didáctica y accesible».

Asimismo, Castresana destacó que la colaboración con instituciones culturales de referencia «es clave para el desarrollo de proyectos con un impacto social positivo y duradero», y ha aprovechado para recordar el 125 aniversario de Iberdrola y su amplio abanico de actividades por España.

La muestra reúne 50 reproducciones a tamaño real. / Iberdrola

Fundación Iberdrola España, miembro Protector del Museo del Prado

La Fundación Iberdrola España desarrolla uno de sus principales ejes de actividad en torno al cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas de nuestro país. Colabora con el Museo del Prado desde el año 2010 a través del apoyo a los programas de conservación y restauración de la pinacoteca, así como en el desarrollo de cuatro becas anuales para jóvenes restauradores.

Además, en 2019 se adhirió al Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado y, tras el éxito cosechado, se llevó a cabo el despliegue de esta exposición itinerante en España que ha recorrido en total 61 municipios.

La Fundación Iberdrola España ha destinado, desde el año 2011, un total de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos en diversos programas, como el de Iluminaciones, que contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios singulares y monumentos de bien de interés cultural, además cuenta con en el Programa Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la conservación de su patrimonio pictórico y artístico.

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En la Región de Murcia destaca la iluminación del Palacio Consistorial de Cartagena, la Basílica de la Vera Cruz y su entorno amurallado, en Caravaca de la Cruz, y las colaboraciones institucionales con la Fundación Museo Teatro Romano de Cartagena desde 2015 o el Museo Salzillo desde 2013.