Educación convoca ayudas de 140 euros para libros de texto de Primero y Segundo de Primaria

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la convocatoria de ayudas al estudio destinadas al alumnado de Primero y Segundo de Educación Primaria matriculado en el curso 2026-2027 en centros sostenidos con fondos públicos.

Estas ayudas están dirigidas a los alumnos que no se benefician del programa de gratuidad de libros debido a las características del material que utilizan, ya que los manuales no pueden ser reutilizados al realizarse los ejercicios directamente en ellos.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 800.000 euros y contempla una ayuda de 140 euros por alumno para la compra de libros de texto. En total, la Consejería prevé que puedan beneficiarse alrededor de 6.000 escolares.

Estas ayudas están dirigidas a los alumnos que no se benefician del programa de gratuidad de libros

El plazo se abre este viernes

El plazo para solicitar estas ayudas comienza este viernes, 29 de mayo, y permanecerá abierto durante diez días hábiles. Además, se habilitará un plazo extraordinario del 1 al 7 de septiembre para el alumnado que se incorpore a un centro escolar procedente de otras comunidades autónomas o del extranjero.

La solicitud deberá tramitarse a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, mediante el procedimiento número 1690.

La Consejería enmarca esta convocatoria dentro de las acciones compensatorias destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y a compensar desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.

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A la hora de conceder las ayudas tendrán preferencia las familias que acrediten pérdida de poder adquisitivo por situaciones de desempleo, ERTE, ERE o paralización de la actividad económica o empresarial por cuenta propia. También tendrán prioridad las víctimas de violencia de género y las víctimas de actos terroristas.