Confirmado por la Seguridad Social: los trabajadores de Murcia pueden perder el pago de la baja aunque sigan sin poder trabajar

Estar de baja médica no es solo recibir un papel y esperar a recuperarse. Hay una condición que muchos trabajadores desconocen y que puede costarles caro. Es algo que afecta a miles de trabajadores de la Región de Murcia y que pocos conocen hasta que es demasiado tarde.

La incapacidad temporal garantiza una prestación económica mientras el trabajador no puede acudir a su puesto. Pero ese dinero no llega de forma incondicional. Existe una obligación que pocos leen en la letra pequeña y que la Seguridad Social vigila de cerca.

Un "paraguas" que tiene sus reglas

La propia ley define para qué sirve la incapacidad temporal: acompañar al trabajador durante su proceso de curación o mejoría hasta que pueda reincorporarse a su actividad profesional. Es, en palabras llanas, un colchón económico mientras dura ese camino médico.

El problema llega cuando ese camino se abandona. Si el paciente decide por su cuenta dejar de tomar la medicación, no acudir a rehabilitación o rechazar una intervención prescrita sin un motivo de peso, el sistema interpreta que está alargando la baja de forma artificial. Y actúa en consecuencia.

Qué dice exactamente la ley

No es una advertencia vaga. El artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social es claro: la prestación podrá quedar suspendida cuando, "sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado".

La propia web de la Seguridad Social lo refuerza: se cortará el acceso a la ayuda económica si se cancela el tratamiento de forma injustificada o el enfermo se niega a recibirlo. Y aquí entra el caso que mejor ilustra cómo funciona esto en la práctica.

El caso del trabajador del campo que prefería descansar

Pensemos en algo cercano. Un jornalero agrícola de la Vega Media del Segura sufre una lesión grave de hombro durante la campaña. Cobra la prestación por incapacidad temporal y su traumatólogo le prescribe sesiones diarias de rehabilitación como vía fundamental para recuperarse.

Si la mutua colaboradora o la Inspección Médica del INSS detectan que ese trabajador ha dejado de acudir sistemáticamente a rehabilitación (porque prefiere descansar en casa o aprovechar para irse unos días a la costa) la Seguridad Social suspenderá el pago de la baja de forma automática.

Y hay un detalle importante: el médico de cabecera podría mantenerle el parte de baja si no está curado, pero el trabajador dejaría de ingresar el dinero mensual por su falta de compromiso con el tratamiento.

Un perfil, el del trabajador agrícola lesionado, muy habitual en municipios como Cieza, Molina de Segura o Torre-Pacheco, donde el campo sigue siendo el motor económico de muchas familias murcianas.

Pero hay excepciones

La norma incluye un matiz relevante: "Sin causa razonable". Esto abre la puerta a que un paciente pueda rechazar un tratamiento y seguir protegido si cuenta con informes médicos contradictorios, si existe un riesgo vital inasumible y demostrable, o si hay incompatibilidades médicas acreditadas.

En esos casos, el trabajador puede alegar esa justificación para defender su derecho al cobro. Lo que no vale es simplemente no querer seguir el tratamiento.

Otras razones por las que puedes perder la prestación de un día para otro

Abandonar las terapias no es el único camino para quedarse sin la ayuda. La normativa contempla más situaciones que pueden derivar en la retirada inmediata del subsidio:

Fraude : Haber actuado de forma fraudulenta para obtener o conservar la prestación supone su pérdida definitiva.

: Haber actuado de forma fraudulenta para obtener o conservar la prestación supone su pérdida definitiva. Trabajar estando de baja : Da igual que sea por cuenta propia o ajena, con contrato o en negro. Cualquier actividad laboral mientras se cobra la baja implica perder el derecho.

: Da igual que sea por cuenta propia o ajena, con contrato o en negro. Cualquier actividad laboral mientras se cobra la baja implica perder el derecho. No presentarse a las revisiones médicas: La incomparecencia a cualquier convocatoria del INSS o de las mutuas provoca la suspensión cautelar inmediata. Si después se comprueba que la ausencia fue injustificada, la extinción de la prestación es definitiva.

En definitiva, la baja médica protege al trabajador, pero exige que el trabajador también se proteja a sí mismo: siguiendo el tratamiento, acudiendo a las citas y siendo honesto con el sistema que le respalda.

Si estás de baja en la Región de Murcia y tienes dudas sobre tus obligaciones, lo más recomendable es consultar con tu centro de salud o con la mutua que gestiona tu prestación antes de tomar cualquier decisión.