El Colegio San Agustín de Fuente Álamo presenta una iniciativa pionera para reducir la brecha digital

El colegio San Agustín de Fuente Álamo (Murcia) ha sido uno de los centros premiados en la novena edición del concurso Emprendemos. Fomento del emprendimiento cooperativo en la escuela, impulsado por la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y Grupo Cooperativo Cajamar. El centro murciano ha obtenido el reconocimiento ex aequo en la modalidad de Mejor iniciativa emprendedora desde centro cooperativo por su proyecto Jóvenes Express.

El objeto del concurso, en el que han participado estudiantes de ESO y FP en representación de centros educativos de todo el país, ha sido fomentar la cultura emprendedora entre los escolares, compartir los principios y valores que identifican al cooperativismo y a la economía social española, y dar visibilidad y reconocimiento a los proyectos que vienen desarrollando las cooperativas de enseñanza y el resto de centros escolares para impulsar el espíritu empresarial. El jurado ha estado constituido por responsables del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CNMV, la Universidad Complutense de Madrid, UCETAM; UECoE y Grupo Cooperativo Cajamar, quienes han tenido en cuenta la originalidad, viabilidad del proyecto, interés por la sostenibilidad, capacidad de implantación y cooperación, entre otros criterios.

El proyecto Jóvenes Express presentado por el colegio San Agustín tiene por objetivo reducir la brecha digital y la soledad no deseada en las personas mayores, al mismo tiempo que genera oportunidades reales de aprendizaje y empleo para jóvenes de Fuente Álamo. La actividad consiste en un servicio de acompañamiento digital personalizado e intergeneracional, llevado a cabo por jóvenes con formación tecnológica que prestan apoyo directo a personas mayores.

En esta misma modalidad, cuyo premio está dotado con 1.000 euros, el jurado también ha otorgado el premio al colegio Valle del Miro de Valdemoro (Madrid) por el proyecto Aura, centrado en el diseño y comercialización de un secador de pelo ultrasilencioso dirigido a personas con hipersensibilidad auditiva, especialmente con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Además, en la categoría de Mejor iniciativa emprendedora desde centro no cooperativo, el galardón ha recaído en el IES La Melva de Elda (Alicante) por el proyecto Re-Live Objects, una propuesta basada en la creación de una cooperativa que desarrolla una aplicación móvil que combina inteligencia artificial y economía circular para ofrecer una solución sencilla, accesible e innovadora, al problema medioambiental de generación masiva de residuos electrónicos.

Por su parte, en la modalidad Proyecto a través de cooperativa escolar, el premio ha sido para el Colegio Santiago Ramón y Cajal (TEAR, S. Coop. And.) de Granada por Core Coop, una cooperativa escolar de servicios orientada a la organización de eventos solidarios, que integra aprendizaje práctico, impacto social y modelo cooperativo.

Asimismo, el jurado ha concedido una Mención Especial en cada modalidad al proyecto Still Good, desarrollado también por alumnado del IES La Melva de Elda por su calidad, valor educativo y enfoque en la sostenibilidad social y económica.

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La entrega de premios tendrá lugar el próximo 2 de junio en el colegio GSD Las Rozas de Madrid, en el marco del Encuentro del Emprendimiento Cooperativo en la Escuela, donde también se celebrará la tercera edición del Campeonato Interescolar del juego Humanity at Play, orientado a divulgar los valores del cooperativismo y la economía social entre el alumnado.