Colaboración para integrar el diseño inclusivo en la experiencia hotelera

La marca Assido Design (www.assidodesign.es), impulsada por Assido —Asociación para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual—, ha iniciado una nueva colaboración con Hotel Universal Murcia con el objetivo de incorporar el diseño inclusivo en el entorno hotelero, uniendo creatividad, sostenibilidad e impacto social.

El proyecto se materializa en la incorporación de piezas de la colección ‘A Tempo’ en las instalaciones del hotel, concretamente a través de cojines decorativos que ya forman parte de sus espacios. Estas piezas han sido creadas con un diseño realizado por José Antonio Bernal, artista con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Más allá de su valor estético, esta iniciativa supone una apuesta por dar visibilidad a los artistas de Assido y por generar oportunidades reales de inclusión. Cada pieza cuenta una historia y pone en valor el proceso creativo de quienes, a través del arte, encuentran una vía de expresión y participación activa en la sociedad.

Asimismo, el proyecto se alinea con una visión de sostenibilidad basada en el compromiso: tanto Assido Design como Hotel Universal Murcia apuestan por proveedores locales y materiales de calidad, resistentes y duraderos, entendiendo el diseño no solo como un elemento decorativo, sino como una herramienta responsable y consciente.

«Para nosotros, incorporar estas piezas es una forma de dar visibilidad, de incluir y de poner en valor historias que merecen ser vistas. Detrás de cada diseño hay un artista, y detrás de cada pieza, una oportunidad real. Creemos en un modelo de hotelería donde los detalles no solo transforman los espacios, sino también la forma en la que los vivimos», destaca Alberto Torrecillas, gerente del Hotel Universal Murcia.

Esta colaboración permite transformar los espacios del hotel en entornos con identidad, donde los detalles no solo aportan valor visual, sino también significado. Elementos que contribuyen a enriquecer la experiencia del cliente desde una perspectiva más humana y conectada con la realidad social.

En definitiva, la colaboración entre Assido Design y Hotel Universal Murcia demuestra cómo el diseño puede ir más allá de lo funcional para convertirse en un motor de cambio, acercando el arte inclusivo a nuevos contextos y generando un impacto positivo tanto en el sector hotelero como en la sociedad.

Noticias relacionadas

Assido es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios y 3 centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios.