Benita Castejón da el pistoletazo de salida al Orgullo 2026 en Murcia y aboga por llevar a cabo "una lucha grande"

La vidente Benita Castejón fue la encargada este jueves por la tarde de dar el pistoletazo de salida al mes del Orgullo (que será junio) en la Región de Murcia. Lo hizo en la Delegación del Gobierno, donde se reunió tanto con el delegado, Francisco Lucas, como con representantes del colectivo LGTBIQ+ en la Comunidad, antes de proceder a la colocación de la bandera arcoíris en el balcón de la institución.

Vestida de colores, sonriente y amable con todos, la televisiva fue un vendaval de optimismo y buen rollo. Quienes la esperaban, la saludaban como si la conociesen; quienes la vieron de casualidad, la miraron con admiración y le pidieron una foto. La que fuera concursante de formatos como 'Top Chef' derrochó energía positiva (por aquello del dharma) y se mostró muy agradecida con quienes han contado con ella.

Benita y Lucas, en su reunión con representantes de colectivos LGTBIQ+ en Murcia. / Juan Carlos Caval

"Estoy muy agradecida a Francisco Lucas. Es de agradecer que se haya acordado de mí, que siga con esta gestión, que le dé voz y que haga esto tan importante en Murcia. En un sitio en el que se percibe que no es lo mayoritario, que hay que dar una lucha grande", declaró Benita Castejón a La Opinión antes del acto durante el cual la institución de Teniente Flomesta abrió sus puertas a miembros de colectivos como Galactyco, No Te Prives, Chrysallis, Asfagalem y Vihsibles.

Al término del acto en la Delegación, Benita Castejón (que recordó con cariño que otros años ha sido presentadora en el Carnaval de Águilas) tenía otro acto en la agenda: la presentación de la docuserie en la que desgrana su proceso de transición. La cita, el centro municipal García Alix de Murcia.

El desfile, el día 20

Aunque junio es el mes del Orgullo, la semana destacada en sí será del 12 al 20 de junio. El colofón, el gran desfile que recorrerá las principales arterias de la capital murciana, seguramente bajo un sol abrasador, como ya es costumbre otros años. Aunque el Día Internacional del Orgullo se celebra cada 28 de junio, en la capital de la Región se suele hacer la gran marcha el sábado antes de la efeméride.

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Desde No Te Prives, asociación de referencia en la Región, llevan tiempo preparando actividades culturales y de sensibilización con ponentes de ámbito nacional. Los temas que se pondrán sobre la mesa: el 'chemsex', un acto migrante de la mano de Amnistía Internacional, salud mental, producción artística LGTBIQ+ regional y actividades para familias diversas.