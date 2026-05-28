El alojamiento en Murcia que parece un viaje a la Luna y que ya figura entre los mejores glamping de España

Caravaca de la Cruz vuelve a estar en el mapa. No solo por su condición de Ciudad Santa, sino por algo que cada vez atrae a más viajeros de toda España: la posibilidad de dormir bajo las estrellas en uno de los alojamientos de glamping mejor valorados del país.

Alojamientos Casa Ruiz ha sido seleccionado por los usuarios de Aladinia.com (la web número uno en regalos experiencia) como uno de los mejores glamping de España en 2026.

Un reconocimiento que no llega por sorpresa. El glamping ha dejado de ser una moda para convertirse en una tendencia consolidada. De hecho, la propia Aladinia.com ha comprobado cómo las reservas de este tipo de alojamientos han crecido un 17% en lo que va de año.

EL jacuzzi de Alojamientos Casa Ruiz en su glamping. / L. O.

El viajero que elige glamping busca exclusividad, desconexión total y contacto íntimo con la naturaleza, pero sin renunciar a las comodidades: colchones de alta gama, sábanas premium, baños privados de diseño o jacuzzis climatizados bajo el cielo abierto. Es, en definitiva, la fusión perfecta entre glamour y camping. Y Caravaca tiene mucho que ofrecer en ese sentido.

Un viaje a la Luna en pleno noroeste murciano

Enclavado en la comarca del noroeste, Alojamientos Casa Ruiz propone una experiencia tan original como difícil de olvidar: "Un viaje a la Luna". Sus villas y domos geodésicos lucen un diseño de inspiración lunar con un cuidado juego de luces que envuelve cada estancia en una atmósfera mágica. En la parcela privada, los huéspedes cuentan con telescopio propio para explorar el firmamento, fogata exterior para las noches de charla y un jacuzzi ecológico sostenible.

Así luce el glamping de Alojamientos Casa Ruiz, en Caravaca de la Cruz. / L. O.

El complejo, que supera los 5.400 metros cuadrados, está pensado para que no falte de nada: jardines, zonas de barbacoa, espacios de ocio para los más pequeños y piscinas para adultos e infantil. Una propuesta que combina vanguardia, naturaleza y bienestar a las puertas de uno de los municipios más singulares de la Región de Murcia.

La escapada con jacuzzi privado en esfera cuesta 220 euros en Aladinia.com, y puede adquirirse también como regalo experiencia.