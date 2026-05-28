Alertan de que el "infrarregistro" de casos oculta decenas de golpes de calor laborales en la Región de Murcia

El termómetro lleva ya varios días consecutivos calentándose y superando con creces los 35 grados a estas alturas del año en la Región de Murcia en las horas centrales del día. De sobra es conocido que para miles de trabajadores que desarrollan su jornada al aire libre o en espacios especialmente expuestos al calor, estas elevadas temperaturas se pueden convertir en un riesgo real para su salud. Agricultura, construcción y, en menor medida, transporte son algunos de los sectores más afectados por episodios de un estrés térmico que, según denuncian los sindicatos, siguen sin comunicarse fehacientemente y que muchas veces ni siquiera llegan a transmitirse ante los servicios de prevención y riesgos laborales.

UGT y Comisiones Obreras en la Región exponen que existe un importante "infrarregistro" de los golpes de calor y de las patologías derivadas del estrés térmico en el trabajo, con decenas empleados que comienzan a encontrarse mal durante la jornada -con mareos y malestar general- y que se marchan a casa y horas después acuden a urgencias cuando el episodio ya no se relaciona con la exposición al calor sufrida durante su jornada laboral; así como casos que terminan diagnosticados como infartos, síncopes o crisis cardiovasculares sin que se investigue si el estrés térmico laboral actuó como desencadenante.

La responsable de Salud Laboral de UGT, Encarna del Baño, sostiene que muchos casos quedan "invisibilizados" porque no se identifican correctamente desde el primer momento. Para ejemplo, dice que existen accidentes laborales in itinere que terminan registrados de forma genérica sin que se investigue el contexto laboral que pudo causar ese siniestro.

Tardan en dar la cara

A juicio de Del Baño, con los golpes de calor ocurre exactamente lo mismo. "Tiene que ser muy grave para que una persona caiga redonda en el mismo puesto de trabajo", afirma. "Muchas veces empiezan las molestias y el trabajador comienza a encontrarse mal. Ese es, precisamente, uno de los principales problemas que denuncian los sindicatos: los síntomas aparecen de manera progresiva y el empeoramiento se produce más tarde, cuando el trabajador ya no está en su puesto. "Cuando llegan a la Seguridad Social, al médico o a urgencias, aunque seguramente comentan que estaban trabajando y empezaron a encontrarse mal, no se asocia a una exposición prolongada al sol", explica Del Baño.

Lamentan que los síntomas suelen aparecer de forma progresiva y afloran cuando el trabajador ya ha abandonado su puesto

Por parte de CCOO, el responsable de Salud Laboral, Pablo Alarcón, coincide también con su homóloga en advertir de que existe una importante infradeclaración de este tipo de casos, sobre todo en aquellos que no llegan a ser mortales ni requieren ingreso hospitalario o que, aunque haya habido ingreso, no se califican como golpe de calor".

Con estas altas temperaturas que ya han llegado para quedarse en la Región hasta después del verano, UGT exige a las empresas adelantar las medidas preventivas ante las altas temperaturas para evitar riesgos graves en los trabajadores y recuerda que la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2028 de la Región especifica que se debe "adaptar la Prevención de Riesgos Laborales a los riesgos emergentes derivados de los nuevos modelos productivos y las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático".

El peligro de los refrescos o la cafeína con calor extremo El desconocimiento puede llevar a pensar que, cuanto más refrescante y energizante sea una bebida, más beneficioso puede tener para plantarle cara al calor extremo. No es así, ya que el efecto es el contrario al deseado: bebidas azucaradas, café, té o refrescos aceleran la deshidratación. La cafeína estimula los riñones para excretar más agua y sodio, lo que acelera la pérdida de agua del cuerpo justo cuando más necesitas retener líquidos. Asimismo los altos niveles de glucosa y fructosa cuando se bebe un refresco azucarado pueden causar inflamación y ralentizar el proceso digestivo en momentos donde el cuerpo necesita canalizar sus energías a regular la temperatura. Esta es una de las principales medidas de prevención que los trabajadores deben tener en cuenta, aunque también hay otras que se deben tener en cuenta: Utilización de protección solar, proteger la cabeza con sombrero y uso de calzado fresco

Uso de ropa ligera y transpirable, en la que primen tejidos como el algodón, de colores claros. Debe de ser ropa suelta

Ingesta generosa de agua fresca o líquidos con electrolitos, sin esperar a tener sed

Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo para facilitar la supervisión mutua de los trabajadores

Evitar realizar trabajos que exijan esfuerzos físicos en las horas centrales del día

Planificar los trabajos a lo largo de la jornada o estableciendo rotaciones con compañeros

Emplear equipos de trabajo para evitar esfuerzos físicos siempre que se pueda

Controlar las exposiciones a ambientes calurosos, realizando descansos cortos y frecuentes

Aclimatar a los trabajadores para el desarrollo de las actividades con elevadas temperaturas

Los trabajadores expuestos a excesivo calor deben de ser sometidos a vigilancia de la salud

También es necesario emplear protecciones para las partes del cuerpo que no se cubren como manos o cara

"Hay miedo a parar o decir que uno se encuentra mal"

"Existe miedo a dirigirse a la mutua, miedo a expresar que uno se encuentra mal, e incluso miedo a parar para descansar o beber agua", afirma Del Baño, quien reitera que desde hace años vienen reclamando, sobre todo en los campos grandes, haya toldos, zonas de sombra y aseos portátiles ubicados en lugares frescos y ventilados, para que no se conviertan en un horno".

Entre las medidas que plantean se encuentran también el suministro constante de agua fresca y descansos obligatorios para reducir la temperatura corporal: "Que los trabajadores hagan una parada cada hora y media o dos horas como máximo, durante cinco o diez minutos, para refrescarse, bajar la temperatura corporal y descansar un poco".

Frecom destaca que la Región acumula dos años sin accidentes mortales por golpe de calor y mantiene campañas de alerta

Desde CCOO advierten además de que el problema ya no afecta únicamente a los sectores tradicionalmente expuestos: "Con el cambio climático que tenemos ahora mismo, prácticamente nadie queda fuera de la exposición", afirma Alarcón. "Quizá quienes trabajen más en despachos estén menos expuestos, pero nos tenemos que acordar también de los riders, los camareros que están en las terrazas... Todos los sectores están afectados de una manera u otra".

Albañiles trabajando en viviendas de nueva construcción. / Ricard Cugat

Sin jornada continua en la construcción

Los sindicatos reclaman también cambios organizativos en las jornadas laborales para evitar la exposición en las horas centrales del día y critican que el sector de la construcción siga sin ceder en el pulso que mantiene con los sindicatos para poner en marcha la jornada intensiva. En este sentido, lamentan el bloqueo del convenio de la construcción por la negativa de la patronal a implantar la jornada continuada en verano.

"Se trataría simplemente de hacer la jornada de forma continua, empezando antes y terminando antes, evitando las horas más críticas del día y de mayor exposición al sol", explica Alarcón, quien considera incomprensible la resistencia empresarial en este asunto que mantiene bloqueado el convenio colectivo del sector. Así, expone que la patronal esgrime que los ayuntamientos no permiten ruidos antes de las ocho de la mañana, "como si no se pudieran hacer tareas que no conllevan ruido en una obra de construcción", resalta.

Por su parte, Del Baño insiste en que las medidas necesarias no requieren grandes inversiones económicas: "Lo único que hace falta es planificación y organización; nada más. Todo seguiría igual, solo que los empleados trabajarían de una forma mucho más segura y digna", reitera.

Por último, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) celebra que la Comunidad lleve dos años sin accidentes mortales por golpe de calor y, como cada año, su campaña informativa dirigida a empresas y profesionales, basada en el protocolo nacional de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborado junto con las principales organizaciones sindicales, además de su sistema de alertas diario para informar a las empresas asociadas a diario de los avisos extremos que emita la Aemet por altas temperaturas.