El alcalde de La Unión apoya plantarse ante las máquinas si arrancan las obras en la bahía de Portmán

La bahía de Portmán vuelve a medir la distancia entre el Gobierno y una población que lleva décadas esperando una solución definitiva para su bahía. El último choque político en el Senado, entre la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el senador murciano Francisco Bernabé, ha recrudecido un conflicto que todavía sigue lejos de solucionarse.

Mientras el Ministerio insiste en que el sellado de los residuos mineros es la opción “más segura” para la salud pública y el medio ambiente, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, acusa al Gobierno central de haber abandonado definitivamente la regeneración integral de la bahía y de actuar “sin diálogo real” con vecinos ni administraciones.

Zapata respondió con dureza a las últimas afirmaciones de la ministra, quien defendió en la Cámara Alta que el proyecto "definitivo" para Portmán pasa por el sellado, ya que desplazar los estériles mineros supondría "un grave riesgo para la salud pública y para el medio ambiente". El alcalde sostiene que ese argumento "es completamente falaz" y recordó que el propio Ministerio avaló en 2011 la extracción de residuos mediante una declaración de impacto ambiental favorable publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Según explicó, aquel proyecto, impulsado durante la etapa de Teresa Ribera como secretaria de Estado de Medio Ambiente, consideraba viable la movilización de los estériles y planteaba recuperar buena parte de la línea de costa original. "La realidad aquí es que no quieren regenerar Portmán", afirmó, insinuando que detrás del cambio de criterio podrían existir razones económicas.

El regidor cuestionó además que el Gobierno central haya mantenido el "diálogo constructivo" al que aludió Aagesen en el Senado. En este sentido, asegura que la ministra no ha participado en ninguna de las comisiones de seguimiento celebradas desde que él asumió la Alcaldía, en 2023, y lamenta que los contactos mantenidos con ella hayan sido únicamente "en mitad de otros actos" relacionados con el Mar Menor.

El senador popular Francisco Bernabé muestra a la ministra Aagesen en el Senado una bolsa con arena tóxima de Portmán. / Europa Press

También denunció que el Ministerio todavía no haya facilitado los informes técnicos en los que sustenta el nuevo planteamiento. "Todos formulamos alegaciones y no se ha contestado a ni uno solo de esos escritos", criticó, en referencia al trámite de consultas abierto en abril de 2025. Vecinos, científicos, ecologistas, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma presentaron observaciones contra el sellado integral propuesto por el Ejecutivo.

Uno de los aspectos que más preocupa al Ayuntamiento es la creación de una laguna interior contemplada en el nuevo diseño ministerial, que ya cuenta con todos los avales del CEDEX. Zapata considera que no puede presentarse como una mejora ambiental, sino como la consecuencia directa de renunciar a recuperar la bahía. A su juicio, el cierre de la conexión con el mar podría convertir esa lámina de agua en un espacio degradado y foco de problemas sanitarios.

"Lo que están haciendo es un sellado total", resumió. El alcalde teme que la construcción del dique previsto imposibilite cualquier recuperación futura y cierre definitivamente la puerta a la construcción de un puerto deportivo, considerado clave para el desarrollo económico de Portmán. "Portmán es el Portus Magnus y Portmán sin puerto no es Portmán", subrayó.

El dirigente municipal acusó además al Ministerio de improvisar continuamente sobre el futuro del enclave y recordó que las obras iniciadas en 2016 bajo el proyecto aprobado en 2011 quedaron paralizadas en 2018 con el argumento de actualizar y mejorar la actuación inicial. Desde entonces, asegura, el Gobierno ha modificado varias veces su propuesta.

"Eso se llama improvisación y no es serio", afirmó Zapata, quien reprocha al Ejecutivo haber pasado de un modelo de regeneración integral a otro basado en encapsular los residuos y consolidar una nueva línea de costa muy alejada de la prevista originalmente.

Joaquín Zapata, alcalde de La Unión, este jueves en rueda de prensa en la sede del PP en Murcia. / PP

El alcalde insistió en que el rechazo al plan ministerial trasciende el ámbito político y se ha convertido en una reivindicación compartida por vecinos, colectivos ecologistas y administraciones. Bajo el lema 'Sellar no es regenerar', las protestas vecinales se han reactivado en las últimas semanas.

Preguntado por la posibilidad de movilizaciones más contundentes si el proyecto siguiera adelante, Zapata no descartó acciones de resistencia ciudadana. "Por supuesto, lo deberían hacer y contarían con mi apoyo, incluso con mi presencia física", dijo sobre la posibilidad de que vecinos intenten impedir el inicio de las obras colocándose frente a las máquinas.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, el alcalde cree improbable que el Ministerio pueda iniciar la actuación antes de las próximas elecciones generales. A este respecto, recordó que ninguno de los plazos anunciados por el Ejecutivo se ha cumplido y que, aunque en 2025 se aseguró que las obras comenzarían en 2026, "ni siquiera han presentado el proyecto".

En el plano jurídico, Zapata explicó que actualmente no existe margen para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa porque todavía no se ha aprobado ningún acto administrativo definitivo. No obstante, avanzó que, si el proyecto sale a exposición pública, volverán a presentarse alegaciones y podrían abrirse nuevas vías legales.

La ministra Aagesen dio el pasado martes en el Senado nuevos detalles sobre su proyecto para la bahía de Portmán / Fernando Sánchez/Europa Press

El dique sumergido impediría para siempre el puerto

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, detalló en el Senado algunos de los elementos incluidos en el proyecto que prepara el Gobierno para la bahía de Portmán. Según explicó, la propuesta contempla "una gran playa limpia y estable", una laguna interior, la revegetación del entorno y el sellado definitivo de los residuos mineros.

La actuación se apoya en los estudios elaborados por el CEDEX, cuyos informes concluyen, según el Ministerio, que mover los estériles supondría un mayor riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Aagesen insistió además en que el Ejecutivo mantiene abierta la interlocución con administraciones y ciudadanía mientras se revisa el proyecto definitivo.

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, sostiene sin embargo que el nuevo planteamiento confirma el abandono de la regeneración integral pactada en 2006. El regidor asegura que el Ministerio ha ido modificando el diseño original hasta plantear ahora una actuación en dos fases: una primera con la creación de la laguna interior y otra posterior basada en encapsular definitivamente los residuos que permanezcan en la bahía.

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Zapata advierte además de que el dique sumergido previsto impediría desarrollar el futuro puerto deportivo y haría "irreversible" cualquier recuperación posterior de la línea de costa.