El VI Pacto por la Economía Social alumbra una guía para fomentar el cooperativismo

Qué es emprender, cómo dar vida a un proyecto empresarial y, sobre todo, cómo hacerlo en forma de empresa de Economía Social. Esos son los objetivos principales de la Guía de Apoyo al Cooperativismo y a la Economía Social en la Región de Murcia publicada por Ucomur, que fue presentada este lunes 25 de mayo por su presidente, Juan Antonio Pedreño, y el director general de Economía Social y Autónomos, Antonio Pasqual del Riquelme.

Una agenda que forma parte de las medidas y actividades contempladas en el VI Pacto por la Economía Social Región de Murcia 2025-2029, firmado por el Gobierno regional con las entidades representativas del sector, entre las que se encuentra UCOMUR. «La guía que hemos elaborado desde Ucomur es un compendio para orientar sobre por qué merece la pena elegir una empresa de Economía Social y, concretamente, una cooperativa, con sus ventajas frente a otras formas jurídicas, y como la mejor manera de emprender de forma colectiva», explicó Pedreño.

Este documento, publicado tanto en formato físico como online (https://shorturl.at/OFdcv), también incluye un apartado que ahonda en la contratación pública estratégica en favor de empresas de Economía Social, de aplicación para todos los poderes adjudicadores.

Hincapié en el cooperativismo

El documento ofrece una guía práctica sobre la Economía Social, explicando las principales formas jurídicas que pueden adoptar estas entidades y las ayudas, subvenciones, incentivos y herramientas de financiación disponibles para impulsar su actividad. Además, pone en valor el emprendimiento colectivo como una alternativa sólida para crear empresas más participativas, sostenibles y arraigadas al territorio, destacando especialmente el modelo cooperativo y el papel de Ucomur como entidad de referencia.

Pedreño y Pasqual del Riquelme, durante la presentación de este documento.

«Pretendemos que, cada vez más gente, conozca por qué vale la pena apostar por el cooperativismo en la Región de Murcia», indicó Pedreño, quien recordó el peso del modelo cooperativo murciano, que en 2025 creó cerca de 3.000 empleos. «El 17% de todo el empleo creado en la Región, que vuelve a ser la primera comunidad de España en creación de empresas de Economía Social, empujada especialmente por el valor que aporta el sector cooperativo», destacó.

123 nuevas cooperativas

Pasqual del Riquelme resaltó durante la presentación los buenos datos del modelo en la Región, con 123 nuevas cooperativas el pasado año. «Estamos repitiendo desde hace tiempo que la Región es la comunidad con más empresas de Economía Social per cápita. Estos datos no son casualidad, son fruto del trabajo de las organizaciones de Economía Social y de los pactos para la excelencia del modelo», subrayó.

Además, el presidente de Ucomur recordó que las cooperativas y el resto de empresas de Economía Social son empresas comprometidas con la sociedad, con el territorio, con el medio ambiente y con los retos actuales.

A la presentación, celebrada en Murcia, acudieron representantes de las diferentes organizaciones de Economía Social, así como de las universidades públicas de la Región de Murcia. También asistieron grupos de acción local, representantes del movimiento cooperativo de vivienda, cohousing, centros de iniciativa social y miembros de la Federación de Municipios, así como un gran número de cooperativistas y centros educativos y de formación profesional con proyectos de emprendimiento en marcha.

El sector valora

Manuel Roldán Castillo - Presidente de la Cooperativa CES Vega Media

“Refuerza los valores de la economía social”

Valoramos muy positivamente el lanzamiento de esta guía de UCOMUR, una herramienta clave cuyo objetivo es facilitar los pasos para que el emprendimiento colectivo sea más ágil y sencillo. Esta iniciativa refuerza los valores de la economía social y consolida el liderazgo de nuestra Región en la creación de empleo y empresas, y es un paso fundamental para abrir caminos a nuevos emprendedores en sectores emergentes con gran potencial.

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Alejandro Gallego - Gerente de Pictocoop

“Facilita el acceso a emprender”

Herramientas como esta guía facilitan el acceso a emprender, con servicios de asesoramiento y programas públicos dirigidos al fortalecimiento de la economía social. Contribuyen de forma directa a la consolidación de proyectos empresariales colectivos basados en un modelo democrático, igualitario, transparente y estable, reforzando su resiliencia a largo plazo. Ser cooperativa ha sido un elemento esencial en nuestro recorrido. Nos ha permitido crecer en un ecosistema sólido y articulado, impulsado en nuestra Región de Murcia por entidades representativas y de fomento como es UCOMUR, y gracias a la encomiable labor de su presidente, Juan Antonio Pedreño.

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Sandra Pintor – Socia fundadora de EgaleCo Lab

“Acerca el emprendimiento colectivo a más personas”

En un contexto como el actual, el cooperativismo se demuestra aún más como un pilar estratégico para la Región: genera empleo, arraigo y proyectos competitivos, innovadores y responsables que se quedan en el territorio. Esta guía es muy útil para acercar el emprendimiento colectivo a más personas y para recordar la importancia de herramientas como la contratación pública estratégica y las licitaciones reservadas a la economía social. Ahora toca que llegue también a todos los municipios.

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