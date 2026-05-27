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Ucomur reunirá a unas 600 personas para conmemorar cuatro décadas de cooperativismo

Su asamblea general tendrá lugar el próximo 5 de junio en Murcia, en un acto que homenajeará al añorado alcalde de Murcia José Ballesta

Imagen de la asamblea general de Ucomur celebrada en 2025.

Imagen de la asamblea general de Ucomur celebrada en 2025. / JUANCHI LÓPEZ

Ucomur

El próximo viernes 5 de junio los salones Promenade de Murcia acogerán la asamblea general ordinaria de Ucomur, que espera a cerca de 600 asistentes y servirá para hacer balance de la actividad desarrollada durante el último ejercicio, con la presentación de la memoria anual, el plan de gestión y las principales líneas de trabajo de la organización.

Presentada por el veterano periodista Manuel Campo Vidal, este año tendrá además un carácter especialmente simbólico, ya que la entidad aprovechará para celebrar de manera destacada y con algo de retraso su 40º aniversario. «Lo cumplimos el año pasado, pero no pudimos conmemorarlo como hubiéramos querido porque coincidió con la celebración de Murcia Capital Española 2025 de la Economía Social», explica su presidente, Juan Antonio Pedreño.

Por ello, Ucomur rendirá homenaje a cuatro décadas de trayectoria al servicio del cooperativismo, la Economía Social y el empleo de calidad, reconociendo el esfuerzo de todas las personas, empresas cooperativas e instituciones que han contribuido a consolidar este modelo empresarial en la Región. «En estos 40 años Ucomur se ha convertido en una entidad de referencia en la defensa, promoción y acompañamiento de las cooperativas, impulsando iniciativas de formación, asesoramiento, representación institucional y fomento del emprendimiento colectivo», resalta Pedreño.

Cerca de 600 asistentes

La asamblea reunirá a representantes de las cooperativas que aglutina la entidad y permitirá poner en valor el papel de las cooperativas de trabajo asociado en el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. Además, contará con la asistencia de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, así como de otros representantes institucionales y de la economía social murciana.

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Además, habrá diversos reconocimientos, entre ellos al alcalde de Murcia José Ballesta, recientemente fallecido y un gran valedor de la Economía Social regional. También habrá espacio para la música, con la intervención de la cooperativa Musical Creativa y un gran fin de fiesta con un espectacular concierto.

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