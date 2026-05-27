Ucomur, galardonada con el Premio Embajador del Año Micem

La Oficina de Congresos de Murcia y su Asociación de Miembros Colaboradores organizaron el pasado 20 de mayo sus I Premios Embajadores de la Oficina de Congresos – Micem. Ucomur fue una de las galardonadas, haciéndose con el Premio Embajador del Año por su participación en la organización de algunos de los actos más multitudinarios y con mayor impacto y visibilidad durante el año de la capitalidad española de la Economía Social que la Región ostentó en el pasado año 2025.

Este premio reconoce «la extraordinaria labor y compromiso con Murcia, como sede de grandes eventos, destacando la repercusión e impacto generado como Capital Española de la Economía Social y ensalzando su implicación en la primera edición de la Cumbre Europea, que se celebró en la ciudad de Murcia con gran visibilidad nacional e internacional de nuestra ciudad y la Región de Murcia».

La consejera de Ucomur, Inmaculada Lorente, recibió el premio en nombre de la organización y de manos de Carmen Antón, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Oficina de Congresos de Murcia. Antón valoró especialmente «la dimensión institucional y económica de los eventos impulsados por Ucomur, la capacidad organizativa, la proyección obtenida y la contribución al posicionamiento de Murcia como sede de grandes encuentros estratégicos».

Posicionamiento de Murcia

El evento, celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, buscaba premiar el talento, liderazgo, trayectoria e impacto de personas, empresas e instituciones que contribuyen al posicionamiento de Murcia como sede de congresos, reuniones, eventos profesionales y grandes encuentros estratégicos.

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La gala reunió a representantes políticos e institucionales, personalidades de todos los ámbitos, empresas y portavoces del sector turístico regional, entre otros.