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Ucomur, galardonada con el Premio Embajador del Año Micem

El reconocimiento lo concede la Oficina de Congresos de Murcia y su Asociación de Miembros Colaboradores

La encargada de recoger el premio en nombre de Ucomur fue su consejera Inmaculada Lorente.

La encargada de recoger el premio en nombre de Ucomur fue su consejera Inmaculada Lorente. / Ucomur

Ucomur

La Oficina de Congresos de Murcia y su Asociación de Miembros Colaboradores organizaron el pasado 20 de mayo sus I Premios Embajadores de la Oficina de Congresos – Micem. Ucomur fue una de las galardonadas, haciéndose con el Premio Embajador del Año por su participación en la organización de algunos de los actos más multitudinarios y con mayor impacto y visibilidad durante el año de la capitalidad española de la Economía Social que la Región ostentó en el pasado año 2025.

Este premio reconoce «la extraordinaria labor y compromiso con Murcia, como sede de grandes eventos, destacando la repercusión e impacto generado como Capital Española de la Economía Social y ensalzando su implicación en la primera edición de la Cumbre Europea, que se celebró en la ciudad de Murcia con gran visibilidad nacional e internacional de nuestra ciudad y la Región de Murcia».

La consejera de Ucomur, Inmaculada Lorente, recibió el premio en nombre de la organización y de manos de Carmen Antón, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Oficina de Congresos de Murcia. Antón valoró especialmente «la dimensión institucional y económica de los eventos impulsados por Ucomur, la capacidad organizativa, la proyección obtenida y la contribución al posicionamiento de Murcia como sede de grandes encuentros estratégicos».

Posicionamiento de Murcia

El evento, celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, buscaba premiar el talento, liderazgo, trayectoria e impacto de personas, empresas e instituciones que contribuyen al posicionamiento de Murcia como sede de congresos, reuniones, eventos profesionales y grandes encuentros estratégicos.

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La gala reunió a representantes políticos e institucionales, personalidades de todos los ámbitos, empresas y portavoces del sector turístico regional, entre otros.

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