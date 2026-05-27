Mundo Cooperativo
Ucomur comienza una formación de atención al alumnado con necesidades educativas especiales
La formación responde a la creciente demanda de perfiles con alta empleabilidad en el ámbito educativo y social
Ucomur
La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) ha puesto en marcha en Cartagena un nuevo certificado profesional de nivel 3 en Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (Acnee), una formación especializada orientada a mejorar la cualificación profesional en un ámbito con creciente demanda laboral.
Este nuevo curso, desarrollado en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), se imparte en las instalaciones de la Fundación Tienda Asilo. Su alumnado completará su formación práctica en centros educativos vinculados a Ucomur y Ucoerm, reforzando así la conexión entre formación teórica y entorno profesional real.
Necesidad real del mercado
El presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, ha destacado que esta iniciativa responde a una necesidad real del mercado laboral. «Estamos apostando por formaciones con alta empleabilidad y vinculadas a sectores con presente y futuro. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales requiere profesionales cualificados y preparados, y desde la Economía Social seguiremos contribuyendo a generar oportunidades laborales de calidad», ha señalado.
Pedreño ha subrayado además el crecimiento de la oferta formativa de la organización, que desarrolla cursos en Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Abarán, Cieza y Lorquí, con el principal objetivo de seguir ampliando su red de centros asociados y acercar nuevas oportunidades de formación a más municipios de la Región.
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