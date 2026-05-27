Ucomur comienza una formación de atención al alumnado con necesidades educativas especiales

La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) ha puesto en marcha en Cartagena un nuevo certificado profesional de nivel 3 en Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (Acnee), una formación especializada orientada a mejorar la cualificación profesional en un ámbito con creciente demanda laboral.

Este nuevo curso, desarrollado en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), se imparte en las instalaciones de la Fundación Tienda Asilo. Su alumnado completará su formación práctica en centros educativos vinculados a Ucomur y Ucoerm, reforzando así la conexión entre formación teórica y entorno profesional real.

Necesidad real del mercado

El presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, ha destacado que esta iniciativa responde a una necesidad real del mercado laboral. «Estamos apostando por formaciones con alta empleabilidad y vinculadas a sectores con presente y futuro. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales requiere profesionales cualificados y preparados, y desde la Economía Social seguiremos contribuyendo a generar oportunidades laborales de calidad», ha señalado.

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Pedreño ha subrayado además el crecimiento de la oferta formativa de la organización, que desarrolla cursos en Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Abarán, Cieza y Lorquí, con el principal objetivo de seguir ampliando su red de centros asociados y acercar nuevas oportunidades de formación a más municipios de la Región.