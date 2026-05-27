Tomás Rubio seguirá como alcalde de Cieza tras esquivar otra moción de censura

Tomás Rubio seguirá siendo alcalde de Cieza después de que la oposición no haya registrado una moción de censura dentro del plazo legal abierto tras perder su segunda cuestión de confianza en apenas siete meses.

El regidor planteó esta cuestión de confianza después de que el Pleno rechazara una modificación de créditos presentada por el Gobierno local. La votación volvió a evidenciar la debilidad del Ejecutivo municipal: Rubio solo obtuvo el respaldo de los ocho concejales del PP, frente a los 13 votos en contra de la oposición, formada por PSOE, Vox y la concejala no adscrita.

Durante el debate plenario, los reproches al alcalde fueron constantes. La oposición acusa al Gobierno local de mantener paralizada la gestión municipal desde que, hace dos años, el PP rompió unilateralmente el pacto de gobierno que mantenía con Vox tras las elecciones de 2023. Desde entonces, los populares gobiernan en minoría y han visto rechazadas buena parte de sus propuestas.

Pese al rechazo a la cuestión de confianza, PSOE, Vox y la concejala no adscrita no han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura, como ya ocurrió en el anterior episodio vivido por Rubio. El líder local de Vox, Jesús Castaño, justificó la falta de entendimiento al señalar que su formación está "en las antípodas ideológicas" de los socialistas.

Por su parte, fuentes del PSOE de Cieza han indicado a esta redacción que el alcalde "puede aprobar lo que quiera tan solo con sus votos", como ya ocurrió con el presupuesto de 2025. Sin embargo, advierten de que "otra cosa distinta es que, si presupuesta mal o no tiene redactados los proyectos, al final no ejecuta lo que él mismo aprueba".

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Los socialistas critican además que Rubio vuelva a presupuestar actuaciones ya contempladas en 2025 sin tener redactados los proyectos y señalan como principal problema del municipio la falta de contrato de recogida de basura desde el 1 de marzo de 2025.