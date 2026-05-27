El SMS logra cubrir todas las plazas MIR de este 2026, incluida Medicina de Familia

La Región de Murcia ha logrado cubrir el cien por cien de las plazas MIR ofertadas en esta convocatoria, incluida la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, a solo 24 horas de que finalice el proceso de elección convocado por el Ministerio de Sanidad. La especialidad considerada 'el patito feo' por muchos residentes por la dureza de las condiciones laborales y la sobrecarga y dedicación que implica se ha hecho de rogar, ya que era la única en la que quedaban huecos libres, pero ha logrado despertar el interés de los candidatos de este año y Murcia cubría a última hora de la tarde de este martes las 100 plazas ofrecidas en esta ocasión.

El pasado 23 de abril arrancaba el proceso de elección y adjudicación de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) de la convocatoria 2025-2026 en el Ministerio de Sanidad, una edición en la que se han ofertado 12.362 plazas a nivel nacional para formarse como especialista en el Sistema Nacional de Salud, de las que 438 corresponden a la Región de Murcia. Como en años anteriores, todas las miradas han estado puestas en los puestos para médicos internos residentes (MIR) y en concreto en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que en los últimos años ha tenido dificultades para cubrir los puestos ofertados.

Las primeras en agotarse fueron las especialidades de Cardiología, Dermatología y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que han sido las que mayor demanda han tenido y cuyas plazas han sido copadas rápidamente por los MIR con mejor nota de esta edición.

Del total de plazas de FSE, las de Medicina (MIR) han supuesto 9.276 plazas a nivel nacional, 306 en la Región de Murcia, a las que se suman las de Enfermería (EIR); Farmacia (FIR); Psicología (PIR); Química (QIR); Biología (BIR); y Física (RFIR).

Dentro de los puestos de médicos especialistas en la Región de Murcia, la Consejería de Salud ha ofertado 100 para Medicina Familiar y Comunitaria; 19 de Pediatría; 15 de Anestesiología y Reanimación; 11 de Medicina Interna; 11 de Obstetricia y Ginecología; 10 de Cirugía Ortopédica y Traumatología; 10 de Medicina Intensiva; y 10 de Radiodiagnóstico, entre otras. Este año, por primera vez, también han salido las primeras plazas de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, de las que la Región de Murcia ha sacado cuatro plazas para los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía, Reina Sofía y Morales Meseguer, que tendrán sus primeros residentes en Urgencias.