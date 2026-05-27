Sermuco supera los 81 millones de facturación y consolida la solidez del modelo cooperativo

La cooperativa de segundo grado de aprovisionamientos Sermuco S. Coop., asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), alcanzó en el último ejercicio una facturación superior a los 81 millones de euros. Este cifra, presentada ante todos sus socios en Asamblea General en Cieza, «demuestra el crecimiento equilibrado en todos los frentes» que componen esta entidad, resaltan desde Sermuco, «lo que habla muy bien de la solidez del modelo, y no de un resultado puntual».

Estos buenos resultados «es lo que da sentido a la cooperativa», que no es otra cosa que «los agricultores y ganaderos que a diario ponen en común su esfuerzo».

Para la cooperativa, “detrás de cada una de esas cooperativas que componen Sermuco hay gestores que día a día toman decisiones difíciles, defienden los intereses de sus socios y mantienen viva una estructura sin la cual el agricultor individual tendría muy poco margen de maniobra». Así, «su labor es tan imprescindible como silenciosa. Sermuco existe para multiplicar esa fuerza colectiva y ponerla al servicio de quienes trabajan el campo cada día».

Sermuco abarca gran variedad de productos, destacando envases, agroquímicos, combustibles y energía eléctrica, los cuales canaliza hacia sus socias y socios de base de las cooperativas. Asimismo, gracias al centro comercial de Cieza, la cooperativa puede medir su pulso en el mercado con venta directa a clientes finales. Dicha variedad de productos, así como la fidelidad de sus socios, dotan a la cooperativa de unos fuertes pilares de funcionamiento, los cuales apoyan directamente a la facturación.

Numerosos cooperativistas estuvieron presentes en la sede de Cieza para el balance del ejercicio del año pasado. / Fecoam

Un año exigente

Julián Díaz, presidente de Sermuco y vicepresidente de Fecoam, destacó por su parte que los últimos doce meses han sido «muy exigentes para el sector agrario». Díaz señala a la incertidumbre hídrica, la escalada de los costes de producción, la presión de las importaciones de terceros países y un clima cada vez más imprevisible como factores los cuales «han condicionado la actividad de nuestros socios y clientes a lo largo de todo el año».

Pero «una cooperativa de segundo grado de suministros tiene su razón de ser, precisamente, en los momentos más difíciles, cuando el agricultor necesita que los costes estén bien negociados, que el suministro sea fiable y que el asesoramiento sea excelente».

Para el dirigente cooperativista, «el sector ha sido capaz de adaptarse a las exigencias del mercado europeo, ha sabido gestionar el estrés hídrico siendo un referente mundial en la gestión y ahorro de agua, y ha cumplido con los requisitos técnicos y medioambientales más exigentes».

Todo ello fruto de la profesionalización de los cooperativistas de la Región de Murcia «que crece día a día, «demostrando el nivel de calidad de los productos que presentamos en los mercados, lo cual nos hace poder estar presentes en los principales puntos de venta a nivel internacional».

En este contexto, «nuestra responsabilidad como cooperativa de segundo grado de suministros es doble», afirma el presidente de Sermuco. Por un lado, «seguir siendo el aliado más eficiente posible para el agricultor y ganadero de la Región de Murcia, negociando con fuerza ante los proveedores y garantizando el suministro».

Y por otro, «seguir creciendo con solvencia, porque una empresa con salud financiera negocia mejor y sirve mejor a sus socios».

Avances estratégicos

En la asamblea se resaltaron diferentes avances estratégicos clave, como la implementación del nuevo modelo tecnológico en Lorquí, el cual sienta las bases para una gestión más ágil y eficiente en los próximos años, destacan. Avances como este «no resultan tan evidentes, pero son los que construyen una organización más preparada para las exigencias que el mercado plantea actualmente y en el futuro», afirman desde la entidad.

Para Julián Díaz, «el ser referentes tecnológicos dentro de nuestro segmento de negocio nos hace servir mejor a nuestros socios, reducir tiempos, mejorar la información disponible y tomar decisiones más fundamentadas».

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Por otra parte, el gerente de Sermuco, S. Coop., Jesús Pérez, resaltó la consolidación del centro comercial de Cieza apoyado por servicios como la gasolinera, el supermercado y la venta de agroquímicos y ferretería tanto a socios de cooperativas como a terceros clientes, lo cual «demuestra la calidad de los servicios prestados, que ha sido capaz de fidelizar a terceros clientes y convertir el centro comercial en un referente».