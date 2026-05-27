SEE reafirma su papel fundamental en un momento decisivo para el modelo de la Economía Social

Social Economy Europe (SEE) celebró en Iasi (Rumanía) su asamblea general, donde su presidente, Juan Antonio Pedreño, destacó «el momento especialmente decisivo que vive el modelo económico de la Economía Social». «Esta asamblea es una oportunidad para hacer balance del trabajo realizado, pero sobre todo para definir con ambición el futuro de la Economía Social europea», reflexionó Pedreño.

La asamblea general de SEE reafirmó el papel fundamental de la entidad en la representación del ecosistema europeo y su compromiso de transmitir a las instituciones que la Economía Social es un motor estratégico capaz de abordar los retos sociales actuales. «Si queremos una economía social fuerte, necesitamos una democracia fuerte», subrayó la directora de SEE, Sarah de Heusch.

Entre los puntos del día destacaron las presentaciones de la memoria anual 2025, del plan de trabajo para 2026 y de su estrategia 2026-2030, así como la aprobación de las cuentas de la entidad. Además, se abordaron los retos más importantes del sector, como el marco financiero plurianual, las ayudas estatales, la fiscalidad… También se analizó el resultado de la evaluación intermedia del Plan de Acción europeo y las medidas a potenciar en su segunda etapa. «Valoramos muy positivamente la definición común de economía social que establece el plan», resalta Pedreño, que informa que además se trataron otros aspectos como los marcos integrados de la economía social, financiación, sostenibilidad, competencias, visibilidad…

Emprendedores para el futuro

La asamblea se enmarcó en la cuarta edición del congreso ‘Enterprising for Tomorrow’ (’Emprendedores para el futuro’), organizado por ADV Rumanía (miembro de SEE) y que reunió a profesionales del sector de la Economía Social de toda Europa. «Este congreso se ha convertido en un referente para el sector en Rumanía y Europa del Este», destaca el presidente de SEE, que intervino en esta cita.

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Pedreño participó en la mesa de debate ‘Un nuevo marco para el desarrollo local: la economía social como prioridad europea’, donde destacó los principales logros del Plan de Acción de Economía Social (SEAP) y reclamó el mantenimiento de los fondos europeos para apoyar al sector. «No hay competitividad sin cohesión social», destacó.