La Región de Murcia se salva de las temidas noches tropicales mientras las temperaturas empiezan a dispararse

Aunque el calor ya aprieta en la Región de Murcia y los termómetros rozarán este fin de semana los 37 grados en la capital, las ansiadas (o más bien temidas) noches tropicales todavía no han llegado. Las mínimas seguirán por debajo de los 20 grados en buena parte de la comunidad, algo poco habitual para finales de mayo en los últimos años.

Según explica el catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, este retraso se debe a que el mar Mediterráneo está menos cálido que en años anteriores tras un invierno y una primavera más frescos. Actualmente, el agua se sitúa entre los 21 y 22 grados, lejos todavía de los 24 grados que suelen marcar el inicio de las noches tropicales continuadas en zonas del sureste peninsular como Murcia o Alicante.

"De momento las noches están siendo más soportables", apunta el experto, que relaciona directamente la temperatura del mar con esas madrugadas en las que el mercurio no baja de los 20 grados.

El térmometro comienza a acercarse a los 40 grados

Mientras gran parte de España ya se encuentra en aviso por altas temperaturas, la Región de Murcia afrontará un ascenso progresivo del calor durante los próximos días, aunque todavía con mínimas relativamente suaves. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a máximas de hasta 37 grados en Murcia capital el sábado, pero las mínimas seguirán lejos, por ahora, de esos 20 grados que definen oficialmente una noche tropical.

Las máximas irán en ascenso hasta el fin de semana, aunque las mínimas siguen siendo suaves para estas fechas

De hecho, hasta el domingo solo Cartagena alcanzará puntualmente los 20 grados de mínima, mientras que Murcia capital se quedará en 19 grados y localidades del interior como Caravaca o Yecla continuarán con noches bastante más frescas.

La previsión para los próximos días deja claro que el calor irá a más. El viernes Murcia alcanzará los 36 grados y el sábado llegará a los 37, con cielos despejados y vientos flojos. Cartagena rondará los 30 y 31 grados durante el fin de semana, aunque la influencia marina seguirá moderando las temperaturas nocturnas.

Noticias relacionadas

A nivel nacional, la situación es muy distinta. Nueve comunidades autónomas están este miércoles en aviso por altas temperaturas y en zonas del Guadiana y Guadalquivir las mínimas ya no bajarán de los 20 grados, registrándose las primeras noches tropicales del año.