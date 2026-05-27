La Región de Murcia rozará los 40 grados este fin de semana

La Región de Murcia afronta los últimos días de mayo con un ambiente plenamente veraniego y temperaturas que irán escalando hasta acercarse a los 40 grados durante el fin de semana. La estabilidad dominará lo que resta de semana, con cielos despejados y mucho sol, aunque en las zonas de sierra podrían aparecer algunos chubascos aislados a partir del sábado.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calor irá ganando intensidad día tras día, especialmente en puntos del interior de la comunidad, donde las máximas podrían situarse cerca de los 40 grados. Las noches también serán cada vez más cálidas, dejando un ambiente más propio de julio que de finales de mayo.

El jueves arrancará con cielos poco nubosos o completamente despejados en la mayor parte de la Región. Las temperaturas subirán de forma generalizada, aunque en algunas zonas los cambios serán poco apreciables. El viento soplará flojo y variable durante buena parte de la jornada, girando hacia componente este conforme avance el día, lo que podría suavizar ligeramente la sensación térmica en el litoral.

De cara al viernes, 29 de mayo, el calor volverá a intensificarse y el mercurio seguirá escalando en la mayoría de municipios de la comunidad. El sol será el gran protagonista, con apenas algunas nubes sin importancia. Durante las horas centrales del día se dejará notar el viento del sur, de intensidad floja a moderada, favoreciendo un ambiente todavía más cálido, especialmente en áreas del interior.

Temperaturas mínimas/máximas Jueves Caravaca de la Cruz: 13/31 ºC Cartagena: 18/30 ºC Lorca: 15/32 ºC Murcia: 16/34 ºC Yecla: 12/32 ºC Viernes Caravaca de la Cruz: 15/33 ºC Cartagena: 18/30 ºC Lorca: 16/33 ºC Murcia: 17/36 ºC Yecla: 13/33 ºC

El sábado se perfila como una de las jornadas más sofocantes de la semana. La Aemet prevé cielos poco nubosos, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en las sierras, donde no se descarta algún chubasco aislado y ocasional. Las temperaturas mínimas seguirán subiendo y las máximas podrían alcanzar valores muy elevados, rozando los 40 grados en algunos puntos de la Región como la capital murciana, que registrará los 37 grados.

El domingo continuará el ambiente plenamente veraniego, aunque con ligeros cambios. Seguirán predominando los cielos poco nubosos, acompañados de intervalos de nubes altas y cierta nubosidad de evolución en zonas montañosas, donde sí se esperan algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, aunque el calor seguirá siendo intenso, mientras que las mínimas apenas variarán.