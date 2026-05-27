En Cartagena se tiran los trastos por Quantix mientras que Murcia celebra el "último gran regalo" de Ballesta

Quince municipios de la Región lo intentaron, pero solo uno ha logrado quedarse con el megacentro de chips ciberseguros de Quantix: Murcia, su capital. La decisión de la sociedad constituida en septiembre de 2025 no ha sentado nada bien en Cartagena, segunda ciudad por población, pero primera en atracción turística y que ya es un polo tecnológico gracias a la Universidad Politécnica.

Será Murcia quien se lleve unas instalaciones que crearán 152 puestos de trabajo directos de alta cualificación y 456 indirectos en los próximos cinco años. Se estima una aportación al PIB de 793 millones de euros al quinto año. No es poca cosa.

El primero en atacar fue MC Cartagena, partido que se encuentra a punto de hacerse con el bastón de mando de Noelia Arroyo en el Ayuntamiento cartagenero gracias a una moción de censura con socios de lo más variopinto: PSOE, Sí Cartagena y dos exediles de Vox. Jesús Giménez Gallo, futuro alcalde si el PP no lo impide, considera que el Consistorio presentó "una oferta sin respaldo económico y con una ubicación todavía atrapada entre trámites y retrasos históricos". "Cartagena podía haber competido, pero el Gobierno local ha vuelto a demostrar falta de ambición, falta de iniciativa y ausencia absoluta de trabajo político serio", subrayó.

Torres (PSOE) cree que este es un motivo más para presentar la moción de censura

Crítica parecida hacen los socialistas de Cartagena. Manuel Torres, su portavoz municipal, señala que la propuesta de PP y Vox ha sido superada por la de otro municipio que sí ofreció apoyo económico y un terreno que estaba disponible de forma inmediata, en referencia a Murcia. "Cartagena ha perdido 500 puestos de trabajo por la negligencia del Gobierno de Noelia Arroyo", sentenció ayer el dirigente del PSOE. "No podemos esperar ni un minuto más para sacar del Gobierno de Cartagena a quienes están condenando a nuestro municipio a una situación de estancamiento absoluta", insistió Torres, impaciente por que llegue el 2 de junio.

El Ejecutivo local de Arroyo ve las cosas de otra manera. El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, consideró ayer que la decisión de dejar fuera a Cartagena del centro de microchips es "un nuevo atropello del sanchismo contra Cartagena y contra el futuro industrial y tecnológico de nuestro municipio". El edil recordó que el Gobierno de España controla el 49% de Quantix Edge Security a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ejecutivo central, por lo que "nadie puede esconderse ni mirar hacia otro lado". Cabría preguntarse entonces si el Ayuntamiento de Cartagena opina que Murcia sí es un destino acorde con el 'sanchismo'.

El Gobierno de Arroyo culpa de la decisión al "sanchismo", aunque en el municipio ganador gobierna el PP con mayoría absoluta

Murcia parece una balsa de aceite en comparación. "Más de 40 millones de euros para generar empleo, talento y oportunidades de futuro", celebró la alcaldesa del municipio, Rebeca Pérez, que cree que la decisión de Quantix confirma que la ciudad "está preparada para atraer inversiones estratégicas, innovación y tecnología de vanguardia". Y no solo eso. Aseguró que la llegada del megacentro de chips "es fruto del trabajo incansable, silencioso y bien hecho de José Ballesta", fallecido el pasado 10 de mayo. "Un último gran regalo a su Murcia, fruto de su vocación de servicio y amor profundo por esta ciudad", remarcó su sucesora.

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El líder de la oposición en el municipio, el socialista Ginés Ruiz, calificó la noticia como "magnífica" y manifestó que "Murcia necesita proyectos así, que le den un horizonte diferenciado y prometedor", añadiendo que "el Gobierno de España los está haciendo posible".