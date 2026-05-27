Propuestas de Fecoam «para avanzar en la mejora del cooperativismo agroalimentario regional»

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) ha realizado diferentes propuestas dentro del Consejo Asesor de la Economía Social de la Región de Murcia, todas ellas encaminadas a «seguir avanzando en la mejora del cooperativismo agroalimentario regional», incidiendo de manera particular en el contexto actual del sector agro.

Fecoam, en su papel de representación e interlocutor con las administraciones públicas, siendo entidad de referencia en el sector agroalimentario, y con el fin de llevar a cabo tanto su función de defensa de los intereses de los cooperativistas a todos los niveles, como de impulso del desarrollo agrario, el aumento de la competitividad, y la excelencia de todo el sector, ha puesto sobre la mesa una batería de iniciativas y modificaciones normativas «con el fin de mejorar la articulación y el marco normativo del cooperativismo agroalimentario en la Región de Murcia».

Asegurar el relevo generacional

Para la federación de cooperativas, el relevo generacional «es un objetivo estratégico y prioritario». Por ello, la institución entiende que debe fomentarse de manera conjunta y coordinada entre el sector, administraciones y entidades privadas con «medidas y actuaciones concretas». «Hay que ganar en eficiencia y lograr que los jóvenes vean que las explotaciones agrícolas son atractivas, rentables y que tienen estabilidad. Este debe ser un esfuerzo conjunto», inciden desde Fecoam.

Así, se pide, entre otras, su fomento en forma de ayudas a la aportación de capital social, a fondo perdido, para incentivar la incorporación de nuevos socios, en especial jóvenes y mujeres, los cuales se agrupen en cooperativas o sociedades agrarias de transformación ya existentes, aumentando su dimensión y su competitividad. Igualmente, se pide incentivos fiscales y ayudas para el fomento de la integración.

Además, y «dado que el sector agroalimentario es uno de los motores económicos y sociales más importantes de la Región de Murcia», y puesto que «está comprobado que las cooperativas agroalimentarias son herramientas fundamentales para la cohesión territorial y el desarrollo rural», son necesarias una serie de ayudas para continuar su fomento.

«La estructura y desarrollo técnico de las cooperativas, cada vez más profesionalizado, permite no solo mejorar la competitividad de las explotaciones, sino que cumple una función social indispensable para fijar la población en las zonas rurales del interior, evitando el despoblamiento y garantizando la supervivencia del sector primario tan importante en nuestra Región».

Sin embargo, «el crecimiento y consiguiente fortalecimiento de las entidades cooperativas ha comportado a su vez un problema, como es el envejecimiento de sus titulares, y las exigencias de aportaciones a capital social para la incorporación de jóvenes que quieran comercializar sus producciones a través de las mismas», remarcan desde Fecoam.

En este sentido, la federación propone una serie de deducciones como una adicional autonómica, por aportación al capital social, o por autoempleo de jóvenes en cooperativas. También tipos reducidos para jóvenes, o subvenciones a fondo perdido para el asociacionismo o la exención de tasas autonómicas.

Mejora del marco normativo

Otro de los aspectos en los que Fecoam incide es la modificación de la Ley 8/2006, de sociedades cooperativas de la Región de Murcia. La federación entiende que, debido a la nueva ley de economía social prevista, es el momento de incluir la modificación de artículos de la ley del cooperativismo regional, además de aportar otros nuevos.

«De esta manera», explican desde Fecoam, «damos curso a las demandas realizadas por nuestros asociados, de cara a que la legislación cooperativa se adecue a sus necesidades del día a día».

Las propuestas incluyen mejoras como la posibilidad de incluir la validez de la convocatoria de las asambleas en la página web corporativa, así como otros medios electrónicos, o la posibilidad de la celebración de reuniones telemáticas o mixtas, adaptando la ley al contexto actual postpandemia.

También se pide incluir las renovaciones parciales de los miembros de los consejos rectores, o varias medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento interno y los requisitos legales, como la intervención o los requisitos para las uniones de sociedades cooperativas, entre otros.

Integración cooperativa

Otro de los aspectos más importantes que se propone desde Fecoam es el de facilitar la integración de cooperativas. «El objetivo es lograr cooperativas bien dimensionadas y con capacidad de servicio a los socios», exponen desde la federación. Así se pide incluir como beneficiarios en situaciones especiales a las empresas de economía social para el paso de pyme a gran empresa, siempre que sea por fusión y se invierta en la cooperativa más pequeña en cuanto a tamaño, la que se ha integrado.

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El caso de las SAT

Otra cuestión es la de incluir como beneficiarios de las ayudas de economía social a las sociedades agrarias de transformación (SAT). Es decir, que sean consideradas a todos los efectos como cooperativas, ya que actúan como tales dentro de la economía social.