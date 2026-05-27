El programa Ubuntu recorre la Región con charlas sobre emprendimiento colectivo cooperativo

Ucomur continúa impulsando el emprendimiento en Economía Social a través del programa europeo Ubuntu, que bajo el lema africano «yo soy porque nosotros somos» se consolida como una herramienta clave de emprendimiento colectivo para la creación de empleo estable, sostenible y con valores. Una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través de CEPES, con la que está recorriendo distintos municipios de la Región de Murcia para acercar el modelo cooperativo a jóvenes y personas en formación. «Su objetivo principal es acompañar a personas emprendedoras en la creación de nuevas empresas de Economía Social, priorizando el trabajo en equipo y el apoyo mutuo», explican desde Ucomur.

Charla en Alguazas al alumnado del Programa Mixto de Empleo y Formación en albañilería y jardinería. / Ucomur

En las últimas semanas, la organización ha impartido en diferentes puntos de la Región charlas bajo el título ‘Economía Social y Cooperativas’. Entre ellas, una sesión dirigida al alumnado del Programa Mixto de Empleo y Formación de albañilería y jardinería de Alguazas, otra al alumnado-trabajador del Programa Experiencial de Santiago de la Ribera, en las especialidades de dinamización de actividades de tiempo libre y limpieza industrial, y una tercera en el IES Federico Balart de Pliego, con estudiantes del ciclo superior de Integración Social.

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Otra de las actividades se realizó en Santiago de la Ribera (San Javier). / UCOMUR

El objetivo de estas acciones es mostrar a los participantes una alternativa real de inserción laboral basada en la creación de su propio empleo a través de fórmulas de Economía Social, especialmente mediante cooperativas. Con este proyecto, Ucomur refuerza su compromiso con un modelo empresarial participativo, sostenible y generador de oportunidades, especialmente entre los colectivos más jóvenes y las personas que buscan nuevas salidas profesionales.