La primera tortuga boba recuperada este año en El Valle vuelve al mar en Calblanque

La playa de Calblanque, en Cartagena, ha acogido esta mañana la liberación de la primera tortuga boba atendida este año en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle. Se trata de una hembra adulta, de entre 30 y 40 años, 46 kilos de peso, 78 centímetros de longitud y 67 de ancho, localizada el pasado 19 de mayo por personal de la almadraba de La Azohía.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, participó en la suelta del ejemplar, que regresó al Mediterráneo en una zona del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, considerada idónea para este tipo de liberaciones.

La Región, 'Territorio tortuga'

Vázquez destacó que "cada tortuga que vuelve al mar es una pequeña victoria colectiva", fruto de la colaboración ciudadana, la coordinación técnica y la atención veterinaria. Además, subrayó que la Región de Murcia se ha consolidado como 'Territorio tortuga' gracias al trabajo de voluntarios, asociaciones, ayuntamientos, pescadores y profesionales implicados en la protección de esta especie vulnerable.

El ejemplar fue localizado nadando en superficie entre las instalaciones de la almadraba. Tras el aviso del personal pesquero, fue trasladado a la Cofradía de Pescadores de La Azohía, donde una veterinaria del Centro de Recuperación realizó una primera valoración antes de su ingreso en El Valle. Aunque no presentaba lesiones ni precisó tratamiento específico, permaneció bajo observación hasta confirmar que podía ser devuelto al medio natural.

Antes de su liberación, la tortuga fue marcada con un microchip subcutáneo, lo que permitirá identificarla en caso de una futura recaptura y obtener más información sobre los movimientos y amenazas que afectan a esta especie.

Liberados 56 ejemplares desde 2010

Desde 2010, la Región de Murcia ha liberado 56 tortugas bobas recuperadas en El Valle. Desde el inicio del programa ‘Territorio tortuga’, en 2017, han sido 42 los ejemplares atendidos y devueltos al mar. A estas cifras se suman las tortugas nacidas y liberadas en playas regionales, hasta alcanzar los 263 ejemplares.

Durante 2025 se liberaron 95 tortugas bobas, entre ejemplares nacidos en nidos locales y animales recuperados, lo que convirtió el pasado año en el de mayor número de liberaciones registrado en la Región.

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La campaña ‘Territorio tortuga’ se desarrolla cada verano para sensibilizar a la población y difundir el protocolo de actuación ante posibles rastros, nidos o ejemplares en la playa. En caso de encontrar una tortuga, se recomienda mantener una distancia mínima de 20 metros, no situarse delante de ella, no deslumbrarla con linternas, cámaras o móviles y avisar inmediatamente al 112. Si se localizan huellas, no deben pisarse ni alterarse.