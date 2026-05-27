Social
Benita Castejón aviva el Orgullo LGTBIQ+ 2026 de la Región de Murcia
La vidente asiste el jueves al acto de colocación de la bandera arcoíris en el balcón de la Delegación del Gobierno junto a Francisco Lucas
Se acerca el mes de junio y, con él, el colectivo LGTBIQ+ comienza sus actos de celebración del Orgullo. Este año, el acto de colocación de la bandera arcoíris en el balcón de la Delegación del Gobierno de España, en la avenida Teniente Flomesta de Murcia, contará este jueves con la presencia de la televisiva Benita Castejón, referente trans.
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, recibirá también a representantes de los colectivos de la red regional LGTBIQ+ de la Región de Murcia, entre los que se encuentran Colectivo Galactyco, No Te Prives, Chrysallis, Asfagalem y Vihsibles.
A las ocho de la tarde se proyectará en el centro García Alix la docuserie sobre su proceso de transición
La activista madrileña Benita Castejón acudirá a las ocho de la tarde a la proyección de la docuserie que cuenta su proceso de transición en el centro municipal García Alix de Murcia. Posteriormente, se celebrará un coloquio junto a colectivos LGTBIQ+. La apertura correrá a cargo de Francisco Lucas, que esta vez acudirá como secretario general del PSRM-PSOE.
En el documental de dos capítulos, Castejón se marca diez propósitos que va cumpliendo poco a poco: contar su historia, despedirse de su identidad anterior, conseguir el reconocimiento legal, reencontrarse con su cuerpo o vestirse como siempre soñó son algunos de esos propósitos.
Contra los discursos de odio
La Semana del Orgullo LGTBIQ+ tendrá lugar entre el 12 y el 20 de junio en Murcia, siendo el día grande el sábado 20, con la gran marcha que recorrerá la capital de la Región. Desde No Te Prives, asociación de referencia en la Región de Murcia, ultiman los preparativos para una semana entera de actividades culturales y de sensibilización con ponentes e invitados de ámbito nacional. Adelantan que estas estarán centradas en temáticas como el 'chemsex', un acto migrante de la mano de Amnistía Internacional, salud mental, producción artística LGTBIQ+ regional y actividades para familias diversas.
Uno de los núcleos de las actividades de este año estará en el Palacio de Las Balsas de Murcia
Como el resto de años, No Te Prives comparte la temática de la Federación Estatal LGTBIQ+ en la manifestación del Orgullo: la visibilidad y los derechos de las personas intersexuales. Sin embargo, explican que este año, ante el avance del discurso de odio y el presumible retroceso en derechos, las reivindicaciones y el lema principales se centrarán en la lucha contra la ultraderecha.
Avanzan a La Opinión que en el concierto del sábado 20 de junio habrá mucha presencia murciana y que el manifiesto será "muy político".
Asimismo, añaden que uno de los núcleos de las actividades de este año estará en el Palacio de Las Balsas, por lo que buena parte de la actividad tendrá lugar en el barrio de Santa Eulalia, cuna de la comunidad LGTBIQ+ murciana. "Un barrio donde también se encuentran la mayoría de locales y empresas cercanas al colectivo, que tendrán un protagonismo muy especial y a los que se les agradece ser espacios seguros durante todo el año y su colaboración con No Te Prives para seguir ofreciendo servicios de salud sexual y mental a las personas LGTBIQ+", concluyen.
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