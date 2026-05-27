Nuevo impulso a la alimentación saludable en La Arrixaca con las cooperativas agroalimentarias

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y sus asociados han colaborado con la XXI Semana de Hábitos Saludables 2026, promovida por la Consejería de Salud del Ejecutivo regional, con frutas y verduras frescas de temporada.

Las cooperativas agroalimentarias continúan así «impulsando una alimentación y unos hábitos de vida saludables», al tiempo que ponen en valor «la producción regional de las empresas que producen bajo el modelo cooperativo como base para una dieta sana y equilibrada, clave para la prevención y el control de enfermedades».

El hall del Materno-Infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia acogió el inicio de esta muestra, que hasta el jueves celebrará diferentes talleres y actividades encaminadas en este sentido.

Como remarcan desde Fecoam, el sector cooperativo de la Región de Murcia no es solo motor económico, sino también un actor clave en la promoción de hábitos de vida saludables basados en el consumo de productos de proximidad, seguros y de alta calidad.

Han contribuido asociados de Fecoam de toda la Región de Murcia como Campos de Jumilla; Camposeven y su marca comercial Freshvana; Campotéjar; Expoáguilas; Gregal; Hortamira; La Vega Cieza; Limonar de Santomera; Sacoje; San Cayetano y su marca comercial Alpi; Soltir y Thader Cieza.

Todas ellas han aportado desde tomates, pimientos, lechugas, limones, brócoli, o apio, hasta albaricoques, paraguayos, nectarinas y una gran variedad de tipos de cítricos y hortalizas. Los productos de las cooperativas agroalimentarias están dispuestos a modo de pirámide de la alimentación, con el fin de alcanzar mayor difusión entre pacientes, visitantes y personal del hospital.

Importancia de la dieta mediterránea

Los productores del sector agro regional, y de manera especial las cooperativas, «son clave a la hora de proveer de productos utilizados en la dieta mediterránea, reconocida globalmente por sus beneficios para la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas», destacan desde Fecoam.

Productos como frutas y hortalizas, pilares de la producción cooperativa, son recomendados por su alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes. El fomento de una alimentación saludable es, por tanto, «un eje central de la labor de la federación», alineado de manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar. Este enfoque garantiza que la competitividad del sector se desarrolle bajo los criterios irrenunciables de seguridad alimentaria e impacto positivo en la sociedad.

Además de las diferentes muestras internacionales, Fecoam apoya cada año las iniciativas y acciones solidarias de diferentes organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades de la Región de Murcia con el fin de promocionar un estilo de vida saludable, así como ayudar a las personas más desfavorecidas de la sociedad.

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Las cooperativas colaboran con la entrega de productos frescos y donaciones a entidades como Cáritas o Cruz Roja, o con iniciativas, asociaciones y federaciones de diversa índole como la propia semana de hábitos saludables anual, Universidades Saludables, ON OFF Parkinson o Adirmu.