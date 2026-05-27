Salud
El hospital HLA La Vega inaugura una Unidad de Genética Médica y Asesoramiento Genético
La nueva unidad trabaja en coordinación con otros centros del Grupo HLA, favoreciendo la colaboración entre especialistas y una atención multidisciplinar altamente especializada
El hospital HLA La Vega de Murcia da un paso más en su apuesta por la medicina preventiva y personalizada con la creación de su nueva Unidad de Genética Médica y Asesoramiento Genético, un servicio especializado y orientado al diagnóstico precoz, la prevención y el seguimiento de enfermedades hereditarias.
La nueva unidad permite identificar riesgos genéticos incluso antes de que aparezcan síntomas, facilitando medidas preventivas, controles específicos y tratamientos adaptados a cada paciente. Además, ofrece un acompañamiento y asesoramiento tanto a las personas afectadas como a sus familiares.
El servicio está dirigido por las doctoras Mary Ballesta Martínez y María José Sánchez Soler, ambas acreditadas con el Certificado Europeo de Genética Médica y Genómica (ECMGG). La unidad abordará las enfermedades genéticas desde una perspectiva clínica integral, más allá del análisis puramente genético.
“La identificación precoz de alteraciones genéticas permite adelantarse a muchas enfermedades, personalizar tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La genética médica está transformando la forma de abordar numerosas patologías. La confirmación genética de una enfermedad puede ayudar a poner fin a largos procesos diagnósticos, establecer seguimientos más precisos, detectar familiares con riesgo hereditario y facilitar el acceso a nuevos tratamientos o ensayos clínicos”, explica la doctora Ballesta.
En el ámbito reproductivo, el asesoramiento genético adquiere una especial relevancia. Gracias al asesoramiento genético preconcepcional y reproductivo, las familias pueden conocer sus riesgos hereditarios y acceder a información sobre las diferentes opciones diagnósticas y reproductivas disponibles.
Un servicio multidisciplinar para diferentes especialidades
“La genética médica representa el futuro de una medicina más predictiva, preventiva y personalizada, capaz de ofrecer respuestas más precisas y humanas”, destacan desde la dirección del hospital. Además, la nueva unidad trabaja en coordinación con otros centros del Grupo HLA, favoreciendo la colaboración entre especialistas y una atención multidisciplinar altamente especializada.
El hospital HLA La Vega ofrece apoyo a múltiples especialidades médicas y quirúrgicas a través de esta unidad, consolidando un modelo asistencial transversal y personalizado. Su actividad resulta especialmente relevante en áreas como Oncología, donde permite el estudio del cáncer hereditario y la evaluación del riesgo familiar; Cardiología, mediante estudios relacionados con miocardiopatías, arritmias hereditarias o síndrome de Brugada; y Neurología, para el abordaje de enfermedades neurodegenerativas y trastornos hereditarios.
Asimismo, la unidad presta apoyo a Nefrología en el diagnóstico de enfermedades renales hereditarias y poliquistosis renal; a Oftalmología, con el estudio de distrofias de retina y otras patologías visuales hereditarias; y a Urología, mediante la evaluación genética del cáncer urológico hereditario, especialmente en casos de cáncer de próstata, riñón o vejiga con antecedentes familiares. También desempeña un papel clave en reproducción asistida y medicina fetal, a través de estudios preconcepcionales, diagnóstico prenatal y asesoramiento reproductivo.
Con esta incorporación, el Hospital HLA La Vega continúa ampliando su cartera de servicios de alta especialización y reforzando su compromiso con una atención sanitaria basada en la innovación, la excelencia médica y el acompañamiento cercano al paciente.
Sobre Grupo Hospitalario HLA
El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 37 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.
Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.
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