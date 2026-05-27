Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas

Hay fines de semana que están hechos para salir, y el próximo no es una excepción. A menos de media hora de la capital murciana, una localidad con siglos de historia a sus espaldas se prepara para hacer algo que se le da especialmente bien: viajar al pasado.

Del 29 al 31 de mayo, Archena abrirá las puertas de su centro histórico a uno de los planes más completos del mes: su Mercado Medieval, tres días en los que la Plaza Primero de Mayo y sus calles se convertirán en un auténtico escenario de época. Y lo mejor de todo: la entrada es libre.

Un escenario que cambia por completo

Quien conozca Archena en su día a día no la reconocerá este fin de semana. Estandartes, decoración temática, personajes caracterizados y animación itinerante tomarán el casco urbano para recrear el ambiente de la Edad Media con una ambientación cuidada al detalle.

El evento, organizado por Mercados Arlekin, tiene ya un recorrido contrastado en la Región y sabe cómo convertir una plaza en algo que merece el desplazamiento. El horario será de 11.00 a 21.00 durante los tres días, lo que da margen más que suficiente para disfrutarlo con calma, sin prisas.

Artesanía, gastronomía y sabores de otro tiempo

Uno de los grandes atractivos del mercado será su zona artesanal, donde tendrán cabida puestos de cuero, madera, cerámica y forja, junto a bisutería y complementos de inspiración medieval, productos naturales y elaboraciones locales. El tipo de oferta que no se encuentra en ningún centro comercial y que invita a pararse, preguntar al artesano y llevarse algo que tiene historia detrás.

Las tabernas medievales completarán la experiencia con asados, embutidos, dulces artesanales y platos típicos servidos en un entorno temático cuidado al detalle. El olor a brasas y a especias será parte del paisaje desde primera hora, porque comer allí también forma parte del espectáculo.

Fuego, música y planes para toda la familia

El Mercado Medieval de Archena no es solo un espacio de compra y degustación. Durante los tres días habrá pasacalles musicales y teatrales, espectáculos de fuego, recreaciones históricas y concursos de vestuario que animarán las calles a lo largo de toda la jornada.

Los más pequeños contarán con talleres infantiles pensados para que aprendan jugando, lo que convierte el plan en una opción perfecta para toda la familia.

Mapa que muestra la ubicación del Mercado Medieval de Archena.

Archena, más allá del mercado

Si el viaje ya tiene sentido por el mercado, Archena ofrece razones de sobra para alargar la visita. El municipio, de unos 20.000 habitantes, es conocido en toda la Región por su balneario termal, uno de los más antiguos y reputados de España, cuyas aguas ya fueron aprovechadas en época romana.

El entorno natural junto al río Segura completa un escenario que va mucho más allá de la plaza medieval. Para llegar, la A-30 conecta Archena con Murcia capital de forma rápida y sencilla, sin necesidad de complicarse el viaje. Un trayecto corto para un fin de semana que promete dar mucho de sí.