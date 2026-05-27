El Gobierno regional retrasa el arranque de árboles y prioriza contener el virus de la clorosis amarilla

La Región de Murcia refuerza el escudo sanitario de su principal cultivo citrícola ante la expansión de un virus emergente que ya ha sido detectado en varias comunidades autónomas. El Gobierno regional ha declarado oficialmente la presencia de la clorosis nervial amarilla de los cítricos y activará un plan extraordinario de vigilancia y control para frenar la propagación de esta enfermedad (de momento cinco casos confirmados en explotaciones de Blanca y Mula), que afecta especialmente al limonero y que carece de tratamiento curativo.

La declaración oficial del virus, conocido científicamente como Potexvirus citriflavivenae o CYVCV, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), junto a un paquete de medidas fitosanitarias urgentes destinadas a contener su expansión y minimizar su impacto sobre la citricultura regional.

El director general de Producción Agrícola, Juan Pedro Vera, explicó que "en la última reunión del Comité Fitosanitario Nacional se acordó retrasar la decisión de arranque hasta disponer de una imagen más clara de la situación". Según trasladó el Ministerio de Agricultura, añadió Vera, el virus reduce su actividad durante los meses de verano debido a las altas temperaturas, lo que permite ganar margen para evaluar la evolución de los focos antes de adoptar decisiones más drásticas.

La medida llega después de que la Mesa de Sanidad Vegetal, en la que participan administración y representantes del sector, analizara recientemente la detección de varios casos compatibles con esta enfermedad en la Región. Fruto de ese encuentro, se acordó activar un plan extraordinario que contempla la realización de 700 prospecciones en los próximos dos meses para obtener una "radiografía precisa" de la situación y actuar con rapidez ante posibles nuevos focos.

El virus CYVCV provoca un amarilleo intenso y característico de los nervios en hojas jóvenes de cítricos. / Asaja

La resolución publicada en el BORM subraya el potencial impacto económico del virus sobre el limón, principal especie citrícola de la Región de Murcia. El texto recuerda además que el CYVCV ya había sido detectado previamente en Cataluña y la Comunidad Valenciana y que su expansión internacional ha sido progresiva desde su primera identificación en Pakistán en 1988. También advierte de que no existe tratamiento curativo: una vez infectado, el árbol permanece enfermo de por vida y puede convertirse en fuente de contagio para otras plantaciones.

Entre las medidas obligatorias previstas figura la aplicación de tratamientos fitosanitarios para controlar los insectos vectores capaces de transmitir el virus, entre ellos distintos tipos de pulgones y la mosca blanca de los cítricos. Estos tratamientos deberán realizarse con productos autorizados por el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y siguiendo las recomendaciones técnicas de la administración regional.

Restricciones de movimiento y protocolos de desinfección

El Ejecutivo autonómico también considera "esencial" la desinfección de herramientas de corte entre parcelas para evitar contagios mecánicos. El protocolo también establece una limpieza previa con agua y jabón o detergente y una posterior desinfección mediante lejía diluida en agua en proporción 1:9 durante más de cinco minutos, alcohol isopropílico, agua oxigenada o productos a base de amonios cuaternarios.

Además, se intensificará la vigilancia en plantaciones, viveros, parques y jardines de toda la Región con el objetivo de detectar precozmente síntomas compatibles con la enfermedad y reducir el riesgo de dispersión del patógeno.

La resolución del BORM incorpora también restricciones al movimiento y comercialización de material vegetal infectado o sospechoso de estarlo, así como la obligación de comunicar cualquier síntoma al Servicio de Sanidad Vegetal. Asimismo, recuerda que el incumplimiento de las medidas fitosanitarias podría derivar en sanciones administrativas conforme a la Ley de Sanidad Vegetal.

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Desde la Consejería de Agricultura se hace un llamamiento al sector para extremar la vigilancia, trabajar exclusivamente con material vegetal certificado y aplicar correctamente las medidas preventivas con el objetivo de proteger la producción citrícola regional frente a una enfermedad considerada emergente por la Organización Europea y Mediterránea de Protección de Plantas (EPPO).