El fiscal superior dice que la investigación de las prótesis del SMS está todavía en fase "muy preliminar"

La Fiscalía de la Región de Murcia está estudiando las posibles diligencias a poner en marcha en relación con el presunto fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) en la compra de material sanitario, aunque la investigación judicial está todavía en una fase "muy preliminar".

Así lo ha indicado este miércoles el fiscal superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera, antes de participar en el acto de clausura de la vigésima edición del programa 'Educando en Justicia', dirigido a enseñar el sistema judicial a estudiantes de instituto.

Manzanera ha recordado que esta investigación partió de la información aportada por la Consejería de Salud en enero de 2025, cuando una auditoría interna detectó posibles irregularidades en la compra de material fungible y prótesis vasculares, en las que se habría multiplicado su precio real generando unos sobrecostes de casi 6,9 millones de euros para el SMS.

La Fiscalía está ahora comenzando a analizar toda la documentación recabada, que es "muy voluminosa", por lo que apenas se pueden todavía avanzar conclusiones, sino que todavía se está estudiando el caso para analizar qué diligencias se podrían solicitar.

Por el momento, la Policía nacional ha detenido a once personas entre médicos, funcionarios con puestos de relevancia en la central de compras y el sistema informático del SMS y comerciales de empresas de productos médicos.

Según la información difundida por el cuerpo, estas personas habrían accedido a la central de compras para introducir productos sanitarios que no están en el catálogo oficial del SMS con precios muy superiores a los de los materiales sí homologados, e incluso habrían adquirido prótesis caducadas y no autorizadas.

Los detenidos están acusados de presuntos delitos de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La Policía trata ahora de determinar si los materiales caducados y no homologados se utilizaron con pacientes con problemas cardiacos. Según la información recabada por los investigadores, el material adquirido de forma fraudulenta y con precios inflados se habría empleado en operaciones quirúrgicas a pacientes derivados por la sanidad pública a clínicas concertadas.

Lucas pide la dimisión de Pedreño y Salud afirma que su colaboración con la Justicia es "absoluta"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, volvía a insistir este miércoles en la gravedad de los hechos investigados la UDEF de la Policía Nacional y pedía de nuevo la dimisión del consejero de Salud, Juan José Pedreño, y que el presidente de la Región, Fernándo López Miras, comparezca para dar explicaciones.

Desde la Consejería de Salud responden que este presunto fraude económico "se ha destapado gracias a una denuncia de la consejería de Salud, por lo que somos los primeros interesados en que se conozca todo lo que ha sucedido y que los responsables paguen por ello. No se puede jugar con la salud de los ciudadanos".

Al mismo tiempo, el departamento de Pedreño dice que "hay que dejar trabajar al juez. La colaboración de la consejería de Salud es absoluta, como está siendo hasta ahora" y explican que se está realizando una segunda revisión para establecer un segundo control de seguridad, y desde el Servicio de Cirugía Cardiovascular se está contactando con los pacientes para transmitir un mensaje de tranquilidad. "Reiteramos que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de a Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas".