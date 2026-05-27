Finaliza ‘Inteligencia Artificial Impulsa’, un programa para mejorar la empleabilidad a través de la IA

La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) ha concluido ‘Inteligencia Artificial Impulsa’, un programa formativo intensivo diseñado para mejorar la cualificación profesional del alumnado a través del aprendizaje de competencias digitales y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, cada vez más presentes en el ámbito empresarial y tecnológico.

La formación, desarrollada con el apoyo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha contado con un total de 186 horas teórico-prácticas, en las que los participantes han podido adquirir conocimientos aplicados en áreas clave para el entorno laboral actual.

El itinerario formativo ha incluido módulos especializados en herramientas digitales, redes sociales y comercio electrónico, así como contenidos centrados en el uso de ChatGPT e inteligencia artificial y en la aplicación de estas tecnologías para la mejora de la productividad profesional.

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Este proyecto ha permitido al alumnado desarrollar habilidades cada vez más demandadas por las empresas, incorporando competencias vinculadas a la transformación digital y al uso estratégico de nuevas tecnologías. La formación recibida contribuirá a ampliar sus oportunidades laborales y a favorecer su adaptación a un mercado de trabajo en constante evolución, en el que la inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave para la competitividad y el desarrollo profesional.