La falta de conductores ya deja "camiones parados" en muchas empresas transportistas de la Región de Murcia

"Ya hay camiones parados por falta de conductores en muchas empresas". La falta de 'cantera' lleva tiempo lastrando a un sector del transporte por carretera en la Región de Murcia que viene alertando desde hace años de un "problema estructural": el elevado déficit de personal dispuesto a ponerse al volante de un camión.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) reitera que en la Comunidad hacen falta a día de hoy incorporar a unas 2.000 personas para que no haya una carencia de profesionales que pueda poner en peligro la actividad de un sector clave para la economía regional.

"Ni la firma del convenio colectivo tras siete años bloqueado ha provocado una llegada de nuevos empleados al sector", aseguró el presidente de la Froet, Pedro Díaz, este martes. Más allá de la subida salarial, siguen existiendo muchas contras por las que los jóvenes siguen sin mirar como una oportunidad laboral este trabajo.

La Froet reitera que necesita incorporar de forma urgente a unos 2.000 profesionales en la Comunidad

Mientras tanto, las empresas transportistas murcianas 'hacen malabares' para tratar de ajustar rutas o servicios ante la falta de conductores: que ya está provocando que muchos de estos vehículos pesados se queden directamente parados, sostuvo el presidente.

"El riesgo más grave sería no poder garantizar el transporte en una región como Murcia, que depende enormemente de la logística y del transporte para exportar productos agrícolas e industriales", advirtió su presidente, quien añadió que si no se pueden trasladar los productos desde el campo hasta los supermercados, o si la industria no puede mover mercancías, el impacto económico sería muy grave.

"Ni la firma del convenio colectivo tras siete años bloqueado ha provocado una llegada de nuevos empleados al sector" Pedro Díaz — Presidente de Froet

Más incentivos y menos trabas

La Froet tiene claro que necesita la ayuda de las distintas administraciones para paliar este problema. "Sabemos que las condiciones laborales actuales no resultan atractivas para la juventud. Pasar muchos días fuera de casa, dormir en la cabina del camión, descansar en áreas inseguras o desprotegidas no es atractivo", lamentó Díaz. "Se acuestan sin saber si al día siguiente habrán podido sufrir robos de mercancía o de combustible", recordó.

Tampoco ayuda, dijo, la actual normativa de cumplimiento de descansos semanales: a muchos de sus profesionales no les queda otra que pasar periodos de hasta 24 o 45 horas descansando dentro de la cabina del camión, lejos de sus hogares y en estas áreas de estacionamiento que, en muchos casos, carecen de las condiciones mínimas de seguridad y servicios.

Reclaman ayudas públicas para cubrir los elevados costes de formación y homologación de permisos de extranjeros

Dado que cada vez es más complicado encontrar trabajadores locales, la patronal regional lleva ya tiempo también optando por la incorporación de conductores extranjeros, una alternativa por ahora insuficiente, por lo que reclaman más incentivos y ayudas públicas para facilitar su incorporación al mercado laboral de la Región y de España. "Los trabajadores necesitan formación específica, obtener el CAP y homologar sus permisos de conducir. Todo ello supone mucho tiempo y dinero; no es lo mismo que contratar a un trabajador para otros sectores como agricultura o construcción".

Díaz sostuvo que el CAP inicial puede exceder las 200 horas y los costes para homologar permisos pueden superar los 1.500 euros, unas cifras que las administraciones competetentes podrían reducir para conceder más facilidades, ya que durante ese periodo de formación la empresa tendría que asumir salarios durante meses sin que el trabajador pudiese conducir todavía. "Muchas empresas no pueden permitirse eso y existe también el riesgo de que, una vez formado, el trabajador abandone el sector a los pocos meses porque no le guste", advirtió.