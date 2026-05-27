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Dos maestras murcianas se cuelan entre los finalistas nacionales de ‘Docentes Referentes’

Isabel Martínez Llorente y Berta Monteagudo Navarro competirán en las categorías de Liderazgo Educativo e Investigación Educativa

Isabel Martínez, de Murcia, y Berta Monteagudo, de Totana, son finalistas de los premios nacionales ‘Docentes Referentes’

Isabel Martínez, de Murcia, y Berta Monteagudo, de Totana, son finalistas de los premios nacionales ‘Docentes Referentes’ / L.O.

E.P.

Las docentes murcianas Isabel Martínez Llorente, del IES Mariano Baquero Goyanes (barrio de El Carmen, Murcia), y Berta Monteagudo Navarro, del CEIP Luis Pérez Rueda (Totana), han sido seleccionadas entre los 25 finalistas nacionales de la primera edición de 'Docentes Referentes'.

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario, busca reconocer la excelencia y la innovación educativa en el territorio nacional.

La convocatoria, dirigida a profesores en activo de centros públicos, concertados y privados desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y Educación Especial, recibió un total de 478 candidaturas en todo el país.

Un comité de expertos presidido por la abogada del Estado María Ocaña realizó la selección de los 25 finalistas, procedentes de 11 comunidades autónomas y distribuidos en cinco categorías específicas.

En concreto, Isabel Martínez Llorente comparte nominación junto a docentes de Valencia, Madrid, Zaragoza y Huesca en la categoría de Liderazgo Educativo; y Berta Monteagudo Navarro se sitúa como finalista junto a profesionales de Badajoz, Guipúzcoa, Las Palmas y Valladolid en la de Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento.

Tras esta fase de selección, un jurado internacional e independiente, en el que participan representantes de entidades como la UNESCO, UNICEF, la Fundación Varkey y diversas universidades, se encargará de evaluar los proyectos finalistas para determinar los cinco ganadores definitivos (uno por categoría).

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Cada uno de los galardonados recibirá una ayuda económica de 12.000 euros para el desarrollo de su propuesta pedagógica, mientras que el resto de finalistas obtendrán un diploma acreditativo. El acto de entrega de las ayudas se celebrará en Zaragoza y contará con la presidencia de la Infanta Doña Sofía, en lo que constituye su primera Presidencia de Honor en una iniciativa de carácter institucional.

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