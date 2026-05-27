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El Consejo Asesor Regional de Economía Social constata el liderazgo murciano en el sector nacional

El modelo murciano sigue encabezando el ranking en número de empresas por habitante, con un nuevo crecimiento en cooperativas

Juan Antonio Pedreño interviene en la última reunión del Consejo Asesor Regional de Economía Social.

Juan Antonio Pedreño interviene en la última reunión del Consejo Asesor Regional de Economía Social. / Ucomur

Ucomur

La Economía Social de la Región de Murcia continúa consolidando su fortaleza y liderazgo en el ámbito nacional. Así se puso de manifiesto este lunes 25 de mayo durante una nueva reunión del Consejo Asesor Regional de Economía Social, presidida por el director general de Economía Social y Trabajo, Antonio Pasqual del Riquelme, y en la que participaron representantes de las principales entidades del sector, entre ellos Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Ucoerm.

Durante el encuentro se abordaron dos cuestiones principales: una modificación técnica de las futuras líneas de ayudas, adaptadas a la nueva Ley Integral de Economía Social de la Región de Murcia, y la presentación de los principales datos estadísticos del sector correspondientes a 2025, que vuelven a reflejar la buena salud de este modelo empresarial.

Pasqual del Riquelme destacó que la Región de Murcia «sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de empresas de Economía Social por habitante de toda España», subrayando el crecimiento registrado en el ámbito cooperativo. En concreto, las sociedades cooperativas han pasado de 123 a 135 nuevas entidades en 2025.

«El Consejo Asesor es un espacio de trabajo conjunto entre todos los actores de la Economía Social de la Región, donde compartimos propuestas y definimos entre todos hacia dónde queremos seguir avanzando», explicó el director general.

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Asimismo, señaló que este organismo regional se reúne al menos cada seis meses, aunque pueden convocarse encuentros extraordinarios cuando sea necesario, como ocurrirá próximamente con la reunión de seguimiento del VI Pacto por la Economía Social, que cuenta con un presupuesto total de 6.052.500 euros.

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