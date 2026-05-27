Cieza ya canta a Isi Palazón antes de la final de la Conference: la canción que empieza con café y acaba en Leipzig

Existe una canción que suena estos días en los patios de un colegio de Cieza. No es una canción infantil al uso. La pone el conserje del centro cada mañana para que los niños salgan al recreo y dice así: "Por la mañana café, por la tarde ron, ¡llévanos a Leipzig, Isi Palazón!". Ese conserje es el padre del futbolista ciezano Isi Palazón, y esa imagen resume mejor que cualquier dato lo que esta noche significa para la Región de Murcia, para Cieza y para Vallecas.

El propio Isi lo contó con una sonrisa ante los micrófonos de Movistar Plus en la previa de la final de la Conference League que el Rayo Vallecano disputará este miércoles a partir de las 21.00 horas en Leipzig ante el Crystal Palace inglés.

La entrevistadora, Susana Guasch, le preguntó cuántas veces le habían cantado el pegadizo estribillo en los últimos días. La respuesta del ciezano fue directa al corazón: "Mi padre es conserje de un colegio en Cieza y pone esa canción para que salgan los niños a almorzar al recreo. Imagínate cómo está la gente también en mi pueblo".

La noche más grande de la historia del Rayo

Lo que arranca esta noche en Alemania no es un partido más. Es la cita más importante en la historia del Rayo Vallecano, un club de barrio que construyó su leyenda a base de supervivencia, identidad y una afición que lleva el escudo tatuado en el alma. Más de 12.000 seguidores rayistas habrán viajado hasta Leipzig para vivir en directo un sueño que hace apenas unos meses parecía ciencia ficción.

El rival no es sencillo. El Crystal Palace quintuplica el gasto del Rayo en plantilla y cuenta con figuras mundialistas como Henderson, Yéremi Pino, Mateta, Strand Larsen o Sarr. Sobre el papel, la lógica apunta al equipo inglés. Pero el fútbol, como la vida, no siempre sigue el guión.

Frente a los millones del Palace, el Rayo opone argumentos más modestos pero no menos poderosos: la seguridad bajo palos de Batalla, la verticalidad de Ratiu, la solidez de Pathé Ciss, los goles de De Frutos y el liderazgo de dos jugadores que cargan con la responsabilidad del equipo: Lejeune e Isi Palazón, el murciano que esta noche puede escribir su nombre en la historia del fútbol español.

Una historia de amor entre un barrio y su equipo

El técnico Iñigo Pérez, que dejará el banquillo rayista tras esta final para asumir el reto de la Champions League con el Villarreal, fue claro en la víspera sobre lo que se juega más allá del título: "Debemos representar bien lo que es el barrio de Vallecas, a nuestra gente, que lo que hagamos sea un orgullo para nuestros aficionados. Tenemos una deuda emocional con ellos".

El camino hasta Leipzig no fue sencillo. El Samsunspor, el AEK Atenas y el Estrasburgo cayeron uno a uno ante un Rayo que llegó a esta final pese a jugar en un estadio que se cae a pedazos, con un césped tan deteriorado que obligó a suspender un partido de Liga y a disputar otro prestado en Leganés, y con unas instalaciones que durante semanas no reunieron las condiciones mínimas para entrenar a un equipo profesional.

Pero nada de eso pudo con el espíritu de Vallecas. Ni con el de Cieza, donde un conserje pone cada mañana la misma canción para que los niños salgan al recreo soñando con Leipzig. Esta noche, Isi Palazón tiene la oportunidad de llevarlos de verdad.