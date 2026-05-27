Cepes reivindica su papel en el diálogo del Gobierno sobre el impacto económico de la guerra en Irán

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha mostrado su sorpresa por no haber sido convocada a la reunión organizada este lunes por el Gobierno para analizar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Irán, pese al peso estratégico de la Economía Social en España, con más de 127.000 empresas, 2’5 millones de empleos y una aportación del 11’1% al PIB nacional.

Desde Cepes recuerdan que el Ejecutivo, y en particular la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una interlocución habitual con la organización. De hecho, el pasado 5 de marzo participaron en una reunión junto a CEOE, sindicatos y organizaciones de autónomos para abordar el impacto de la crisis en Oriente Medio, en la que el Gobierno se comprometió a mantener un espacio permanente de diálogo con todos los agentes implicados, incluyendo expresamente a la Economía Social.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, ha defendido que este modelo empresarial debe estar presente en los espacios de concertación impulsados por el Gobierno, especialmente en un contexto de incertidumbre internacional. «Las empresas de la Economía Social han demostrado en momentos de crisis su capacidad para sostener el empleo, mantener la actividad económica y reforzar la cohesión social y territorial», ha señalado.

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La organización confía ahora en mantener un próximo encuentro con el Ejecutivo para trasladar la realidad y necesidades de las entidades de la Economía Social y contribuir, desde el diálogo institucional, a la búsqueda de respuestas eficaces ante el actual escenario económico.