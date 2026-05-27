"La cardiología en Murcia vive un momento de gran nivel y desarrollo"

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte. ¿Cuál es hoy la situación de la salud cardiovascular en la Región de Murcia?

Según datos obtenidos de las altas hospitalarias, en 2022 y 2023 se registraron en la Región de Murcia alrededor de 17.000 ingresos por cardiopatías y cerca de 29.000 urgencias fueron atendidas por este motivo, con una mortalidad intrahospitalaria del 4,4%. Si atendemos a los últimos datos de mortalidad conocidos, correspondientes a 2024, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la Región de Murcia, representando aproximadamente el 28% del total de fallecimientos. En las mujeres es la primera causa de muerte y, en los hombres, la segunda tras los tumores. Todo ello nos indica que nos enfrentamos a un problema de salud de enorme importancia, tanto por su impacto en la mortalidad como por la carga asistencial.

Muchas patologías cardíacas avanzan sin que el que lo padece se dé cuenta. ¿Estamos suficientemente concienciados sobre la importancia de la prevención y los hábitos de vida saludables?

Muchas enfermedades cardiovasculares evolucionan silenciosamente durante años. Un paciente puede tener hipertensión o colesterol elevado sin síntomas y debutar con un infarto. Cada vez existe más conciencia sobre la importancia de cuidarse, aunque todavía queda camino por recorrer. La prevención es fundamental y no se basa solo en mantener hábitos saludables, sino también en realizar controles médicos periódicos que permitan detectar precozmente factores de riesgo. Sabemos que muchas enfermedades pueden retrasarse o prevenirse con medidas sencillas: ejercicio, alimentación equilibrada, abandono del tabaco y control de la tensión arterial, el colesterol y la diabetes. La salud cardiovascular empieza antes de que aparezcan síntomas.

Hipertensión, obesidad, diabetes o sedentarismo son factores cada vez más presentes. ¿Qué perfil de paciente cardiovascular están viendo actualmente en consulta?

Actualmente vemos perfiles distintos de pacientes. Además de quienes acuden por síntomas cardiológicos, cada vez son más las personas que, aún encontrándose bien, desean realizar un chequeo para conocer su estado de salud cardiovascular. También son frecuentes las consultas de personas que quieren iniciar actividad física o aumentar la intensidad del ejercicio y desean comprobar que su corazón puede hacerlo con seguridad. Otro grupo son los individuos con antecedentes familiares de cardiopatía que buscan estudiar su riesgo y realizar una prevención personalizada. Vemos, por tanto, que la cardiología actual no sólo trata enfermedades, sino que está cada vez más orientada a prevenirlas y detectarlas precozmente.

En cardiología, detectar a tiempo puede marcar la diferencia. ¿Qué papel juega hoy el diagnóstico precoz en la reducción de complicaciones graves?

Muchas enfermedades cardiovasculares pueden desarrollarse durante años sin síntomas evidentes. Detectarlas a tiempo puede cambiar completamente la evolución del paciente y evitar complicaciones graves como ictus o infartos. Hoy en día disponemos de herramientas diagnósticas y técnicas de imagen que permiten identificar enfermedades en fases iniciales e incluso detectar pacientes de mayor riesgo antes de que aparezcan problemas. Además, la valoración individualizada es importante, teniendo en cuenta factores de riesgo, antecedentes familiares y estilo de vida, lo que permite realizar una prevención más personalizada. La cardiología moderna busca tratar enfermedades, pero también adelantarse a ellas.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la Región

La tecnología ha transformado la especialidad en pocos años. ¿Qué avances están cambiando más rápidamente la forma de diagnosticar y tratar a los pacientes cardíacos?

La cardiología ha experimentado una enorme evolución tecnológica. Las técnicas tradicionales de diagnóstico y tratamiento han seguido mejorando y continúan siendo fundamentales, pero la gran transformación se ha producido en las técnicas avanzadas de imagen cardíaca e intervencionismo. En el ámbito diagnóstico, el TAC coronario y la resonancia magnética cardíaca han supuesto un cambio relevante, permitiendo obtener información más precisa y detallada del corazón de forma menos invasiva. En cuando al tratamiento, el gran avance se está produciendo en el intervencionismo cardíaco estructural y en el tratamiento de las arritmias. Esto se traduce en una recuperación más rápida y una mejor calidad de vida para los pacientes.

El intervencionismo cardiovascular permite abordar patologías complejas de manera menos invasiva. ¿Cómo está evolucionando esta área y qué beneficios aporta al paciente?

Uno de los mayores avances se ha producido en el intervencionismo estructural, con técnicas que permiten tratar enfermedades valvulares y determinadas cardiopatías mediante catéteres, evitando cirugías abiertas. También ha habido una evolución en el tratamiento intervencionista de las arritmias, con sistemas de navegación y técnicas de ablación más precisas y seguras. Los beneficios para el paciente son notables: menos agresividad, menor dolor, estancias hospitalarias más cortas y recuperaciones más rápidas. Además, estas técnicas permiten ofrecer tratamiento a pacientes que antes no tenían opciones terapéuticas.

La atención cardiovascular requiere cada vez un abordaje más integral y coordinado. ¿Cuáles son hoy los principales retos asistenciales para ofrecer un seguimiento eficaz del paciente cardíaco?

Probablemente uno de los grandes retos asistenciales es el tiempo: conseguir que el paciente sea diagnosticado y tratado lo antes posible, porque en cardiología el tiempo tiene un impacto directo en el pronóstico. Los retrasos diagnósticos o terapéuticos favorecen la progresión de la enfermedad y aumentan el riesgo de eventos graves. Por eso es fundamental contar con circuitos asistenciales ágiles, acceso rápido a pruebas diagnósticas y una coordinación estrecha entre los distintos profesionales implicados en la atención. El gran objetivo es acompañar al paciente durante todo el proceso, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento y seguimiento a largo plazo.

Mirando al futuro, ¿hacia dónde cree que se dirige la cardiología en los próximos años y qué desafíos deberá afrontar la sanidad en la Región de Murcia?

Después de la revolución que ha supuesto el tratamiento no invasivo de la válvula aórtica, el gran desarrollo del intervencionismo estructural se dirige ahora hacia patologías de otras válvulas como la mitral y la tricúspide. En el campo de las arritmias la tecnología de marcapasos ha evolucionado de manera que ahora son más pequeños y fisiológicos, estando en desarrollo los que no usan cables. Además, las técnicas de ablación son más eficaces y con menos complicaciones.En cuanto a la Región de Murcia, uno de los principales desafíos será responder al aumento de la enfermedad cardiovascular asociado al envejecimiento y a la alta prevalencia de factores de riesgo como hipertensión, obesidad o diabetes. Aún así, la cardiología en Murcia vive un momento de gran nivel y desarrollo, con profesionales altamente cualificados, tecnología avanzada y unidades capaces de ofrecer procedimientos y tratamientos equiparables a los de los centros más avanzados.