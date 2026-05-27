La cal y la arena para la construcción regional: más demanda y empleo ante el frenazo de la inversión pública

Una de cal y otra de arena. Es el escenario que persiste en el sector de la construcción en la Región de Murcia con una demanda al alza, pero con un claro frenazo de la obra pública. La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) aseguró este jueves que el consumo de cemento en España creció un 13,2% en abril frente al mismo mes de 2025, y la afiliación a la Seguridad Social en construcción subió en abril en la Región (+0,3%) y en el conjunto de España (+0,78%). También la siniestralidad laboral mejora en la Comunidad, con un descenso del 12,7% en accidentes con baja en marzo respecto al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, los constructores volvieron a mostrar su preocupación por el ritmo de obra pública: la licitación total en la Región cayó un 42,4% en marzo respecto al mismo mes de 2025, mientras España crecía un 63,1%. Como resultado, Murcia ha caído al puesto 17 del ranking nacional de licitación, con una cuota del 0,8% sobre el total estatal, situándose solo por delante de Navarra, Melilla y Ceuta, y siendo la segunda comunidad que más desciende.

"Necesitamos inversión pública que llegue a tiempo y que vaya allí donde genera competitividad: movilidad, logística, industria y agua". Así lo reclamó el presidente de Frecom, José Hernández, durante el Consejo de Gobierno que la patronal constructora celebró en Abanilla y en el que se analizaron los retos del sector y del municipio, con especial atención a la actividad cantera y minera en la localidad.

Del Consejo al Jubileo

Abanilla, con una larga tradición cantera y minera, es uno de los municipios que Frecom, fundada en 1976, quiere destacar durante sus 'bodas de oro' bajo el lema '50 años construyendo lo importante'.

Tras el Consejo, cerca de treinta empresarios del sector participaron en el Jubileo, acompañados también por el alcalde del municipio.

"Hay algo muy simbólico en que el sector de la construcción celebre sus 50 años en un municipio que conmemora 500 años de tradición. Lo que nos une es construir comunidad, generación tras generación", dijo Hernández.

Durante la jornada se celebraban dos efemérides: el 50 aniversario de Frecom y los 500 años de veneración del Lignum Crucis en la localidad, declarado Año Jubilar en 2026. El encuentro contó también con la presencia del alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, que acompañó a la directiva regional de la construcción tanto en el Consejo como en el posterior Jubileo, y sirvió para analizar los retos del sector y del municipio, con especial atención a la actividad cantera y minera, una de las señas productivas históricas de Abanilla.