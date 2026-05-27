Aumentan los alumnos que se examinarán de la PAU la próxima semana en la Región

A pocos días de que arranque la PAU 2026 (prueba de acceso a la universidad) los nervios están a flor de piel, una convocatoria que en la Región de Murcia será aún más competitiva que la anterior al haber aumentado el número de alumnos inscritos respecto a 2025. En esta ocasión han sido un total de 7.841 estudiantes los que se han matriculado en la prueba que organiza la Universidad de Murcia (UMU) y en la que la cifra de inscritos ha superado la del año pasado, cuando se examinaron 7.774 estudiantes en la fase general.

A estos estudiantes se sumarán durante el 3 y el 4 de junio 1.018 más, inscritos en la fase voluntaria y que se presentan con el objetivo de subir sus notas de otras convocatorias, según informan desde la Universidad de Murcia.

Las pruebas que arrancan el próximo 2 de junio en la Región de Murcia se desarrollarán en doce sedes repartidas entre Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Caravaca, Yecla y San Javier.

Esta convocatoria destaca por la novedad de la armonización de la estructura de los exámenes en toda España en las 33 materias evaluables. Además, para asegurar el correcto desarrollo de las pruebas, la institución ha intensificado las medidas de control antifraude , tal y como adelantó La Opinión, y se ha generalizado el uso de detectores de redes de conexión en todas las sedes. Como en ediciones anteriores, con el fin de garantizar la equidad, queda totalmente prohibido el uso de relojes, gafas o bolígrafos inteligentes durante los ejercicios.

La logística del operativo es compleja, ya que cuenta con la participación de cerca de 420 profesores y 80 voluntarios. Para garantizar el bienestar de los estudiantes durante estas jornadas, la organización ha dispuesto un equipo de 18 profesionales de apoyo psicológico.

Con respecto a las sedes en las que se realizarán los exámenes, la única novedad este año es que la sede del Altiplano se traslada desde Jumilla a Yecla, concretamente al IES Martínez Ruiz Azorín.

Una vez finalizadas las pruebas en la fase de junio, los resultados se publicarán el día 10.