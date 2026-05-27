Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trasvase Tajo-SeguraRobo en CartagenaQuantix MurciaVisita del rey a MurciaReservas pantanos SeguraPremio bar Murcia
instagramlinkedin

Mundo Cooperativo

Los asociados de Fecoam refuerzan su compromiso social con la XIV edición de ‘Run for Parkinson’s’

La carrera solidaria tendrá lugar el domingo 31 de mayo y las inscripciones se encuentran disponibles en www.famu.es y www.dorsal21.com

Imagen del cartel de la edición de este año.

Imagen del cartel de la edición de este año. / ON-OFF Parkinson

R. A.

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto con diferentes entidades asociadas a la entidad, colabora en la XIV edición de la carrera solidaria «Run for Parkinson’s», organizada por la Asociación ON-OFF Parkinson Región de Murcia.

Los asociados de Fecoam que han aportado sus productos como avituallamiento y refuerzo para los participantes este año son Campos de Jumilla, Camposeven y su marca comercial Freshvana, Expoáguilas, Gregal, Hortamira, Limonar de Santomera y San Cayetano, a través de su marca comercial Alpi.

Compromiso social

Fecoam y sus asociados colaboran durante todo el año con diferentes iniciativas, que además de carácter solidario, tengan entre sus objetivos el fomento de los hábitos de vida saludable y la alimentación equilibrada, como es el caso de «Run for Parkinson’s». En esta y otras iniciativas, las cooperativas agroalimentarias aportan frutas y verduras imprescindibles para una alimentación sana, «con toda la calidad y la garantía de ser productos cooperativos», señalan desde Fecoam.

Además, a través de estas colaboraciones solidarias, «las cooperativas agrarias de la Región de Murcia acercan aún más unos productos diferenciados por ser de proximidad, cercanía, producidos con buenas prácticas agrícolas y medioambientales, por personas arraigadas al territorio».

Esta edición cuenta con carreras en las modalidades de 10k y 5k, infantil y marcha solidaria. Todo lo recaudado a través de las inscripciones y «dorsal 0» estará destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad, impulsando recursos, apoyo y acompañamiento para pacientes y familias, destacan desde la organización.

La cita será el próximo domingo 31 de mayo con salida y meta en el Pabellón Príncipe de Asturias de la capital murciana. La entrega de dorsales será en el departamento de Deportes de El Corte Inglés los días 29 y 30, así como hasta 15 minutos antes de la salida el día de la carrera.

Noticias relacionadas

Las inscripciones pueden realizarse a través de las páginas web www.famu.es y www.dorsal21.com. En el evento colaboran la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: FC Cartagena-Betis Deportivo
  2. El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
  3. El Rey llega este martes a Murcia para anunciar al ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026: conoce a los finalistas
  4. Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
  5. Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
  6. Despliegue policial en la Ronda Sur de Murcia al recibir el aviso de que había una mujer secuestrada en una vivienda: hay un detenido
  7. Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
  8. En directo: Real Murcia-Eldense

En Cartagena se tiran los trastos por Quantix mientras que Murcia celebra el "último gran regalo" de Ballesta

En Cartagena se tiran los trastos por Quantix mientras que Murcia celebra el "último gran regalo" de Ballesta

El SMS logra cubrir todas las plazas MIR de este 2026, incluida Medicina de Familia

El SMS logra cubrir todas las plazas MIR de este 2026, incluida Medicina de Familia

El programa Ubuntu recorre la Región con charlas sobre emprendimiento colectivo cooperativo

Ucomur, galardonada con el Premio Embajador del Año Micem

El Consejo Asesor Regional de Economía Social constata el liderazgo murciano en el sector nacional

1.200 MIR de la Región calientan para una huelga indefinida tras el verano

1.200 MIR de la Región calientan para una huelga indefinida tras el verano

Ucomur comienza una formación de atención al alumnado con necesidades educativas especiales

Finaliza ‘Inteligencia Artificial Impulsa’, un programa para mejorar la empleabilidad a través de la IA

Tracking Pixel Contents