Los asociados de Fecoam refuerzan su compromiso social con la XIV edición de ‘Run for Parkinson’s’

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto con diferentes entidades asociadas a la entidad, colabora en la XIV edición de la carrera solidaria «Run for Parkinson’s», organizada por la Asociación ON-OFF Parkinson Región de Murcia.

Los asociados de Fecoam que han aportado sus productos como avituallamiento y refuerzo para los participantes este año son Campos de Jumilla, Camposeven y su marca comercial Freshvana, Expoáguilas, Gregal, Hortamira, Limonar de Santomera y San Cayetano, a través de su marca comercial Alpi.

Compromiso social

Fecoam y sus asociados colaboran durante todo el año con diferentes iniciativas, que además de carácter solidario, tengan entre sus objetivos el fomento de los hábitos de vida saludable y la alimentación equilibrada, como es el caso de «Run for Parkinson’s». En esta y otras iniciativas, las cooperativas agroalimentarias aportan frutas y verduras imprescindibles para una alimentación sana, «con toda la calidad y la garantía de ser productos cooperativos», señalan desde Fecoam.

Además, a través de estas colaboraciones solidarias, «las cooperativas agrarias de la Región de Murcia acercan aún más unos productos diferenciados por ser de proximidad, cercanía, producidos con buenas prácticas agrícolas y medioambientales, por personas arraigadas al territorio».

Esta edición cuenta con carreras en las modalidades de 10k y 5k, infantil y marcha solidaria. Todo lo recaudado a través de las inscripciones y «dorsal 0» estará destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad, impulsando recursos, apoyo y acompañamiento para pacientes y familias, destacan desde la organización.

La cita será el próximo domingo 31 de mayo con salida y meta en el Pabellón Príncipe de Asturias de la capital murciana. La entrega de dorsales será en el departamento de Deportes de El Corte Inglés los días 29 y 30, así como hasta 15 minutos antes de la salida el día de la carrera.

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Las inscripciones pueden realizarse a través de las páginas web www.famu.es y www.dorsal21.com. En el evento colaboran la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU).