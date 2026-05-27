Antelo y Martínez piden la disolución del PSOE tras la entrada de la UCO en Ferraz

Los diputados de la Asamblea Regional José Ángel Antelo y Virginia Martínez han cargado duramente contra el Partido Socialista tras la entrada de la UCO en la sede nacional de Ferraz y han asegurado que "España está asistiendo al mayor escándalo de corrupción de su democracia".

Antelo ha afirmado que "la mafia de Zapatero-Sánchez, está destruyendo cualquier atisbo de legalidad en nuestro país" y ha exigido que los responsables "se pongan a disposición judicial, pidan perdón a los españoles y respondan ante la Justicia por todo el desfalco y el ladrocinio cometido".

Asimismo, ha denunciado que "el dinero de los impuestos de los españoles se ha gastado en prostitución y en cuestiones que nada tienen que ver con el interés general, mientras millones de trabajadores sostienen este país con esfuerzo y sacrificio".

Por su parte, Virginia Martínez ha asegurado que desde la Región de Murcia "no van a blanquear al peor Partido Socialista de la historia" y ha anunciado que no apoyarán "ni una sola moción" del PSOE "hasta que pidan la dimisión de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno".

Además, Martínez ha afirmado que "el PSOE ha sido definido por la UCO como una organización criminal" y ha añadido que "ni es obrero ni es español".

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Ambos dirigentes han insistido en la necesidad de depurar responsabilidades políticas y judiciales ante "unos hechos gravísimos que avergüenzan a España y deterioran las instituciones democráticas".