1.200 MIR de la Región calientan para una huelga indefinida tras el verano

"Los MIR no podemos seguir sosteniendo el sistema a costa de nuestro agotamiento", así lo indican los médicos internos residentes (MIR) que se forman en una especialidad en los centros sanitarios de la Región de Murcia y del resto de comunidades autónomas, quienes están llamados a secundar una huelga indefinida tras el verano de no mejorar sus condiciones laborales.

La Asociación MIR España (AME) anunciaba este martes su intención de promover una huelga indefinida de residentes a partir del mes de septiembre "si no hay avances" en la realidad que viven cada día en los hospitales, con jornadas que pueden llegar a las 80 horas semanales incluyendo las guardias y sin la garantía de una formación de calidad, tal y como explican desde la Asociación MIR España en la Región de Murcia, quienes conocen de primera mano esta realidad.

La portavoz señala a La Opinión que las actuales condiciones son las acordadas en 2006 y "desde entonces no se han producido mejoras".

Actualmente, son 1.200 los MIR que se forman y trabajan en el Servicio Murciano de Salud (SMS), más de un millar de profesionales de una plantilla de unos 7.000 facultativos, según las últimas cifras de la Consejería murciana, por lo que la convocatoria de un paro en este sector profesional haría 'un roto' a la Administración en la planificación de la asistencia sanitaria.

Bajo el lema 'Se acabó. Únete al cambio' los médicos en formación quieren dejar claro que han llegado al límite y exigen un cambio en su situación laboral con el fin de cambiar una realidad que se ha normalizado y que no debería ser así.

"No somos mano de obra barata. Somos médicos en formación. Somos parte esencial del sistema. Y sin nosotros, el sistema no se sostiene", afirman los residentes.

Los facultativos explican que se enfrentan a condiciones "cada vez más difíciles" con jornadas excesivas, sobrecarga asistencial y dependencia estructural de las guardias y pérdida progresiva de poder adquisitivo y calidad formativa. Pero el amago de una huelga tras el verano no viene motivado únicamente por la sobrecarga laboral, "hablamos también de seguridad clínica, calidad asistencial y sostenibilidad del sistema sanitario", señalan.

Los médicos residentes reclaman mejoras que deben venir tanto de la Administración central como de la autonómica y algunas de las cuales ya se han puesto sobre la mesa en las huelgas que se vienen celebrando desde el pasado año y que tuvieron como detonante la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad.

En concreto, los MIR reclaman una limitación efectiva de la jornada semanal que se adecúe a la normativa europea; un registro real del tiempo trabajado; la reducción progresiva de guardias; la mejora del salario base; la protección del tiempo formativo y una supervisión clínica real, principalmente en los servicios de Urgencias.

Carta del consejero a Mónica García

Dentro del conflicto que los médicos mantienen con el Ministerio, el consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, dirigía este martes un escrito a la ministra Mónica García para instarle a convocar de forma urgente un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a fin de conocer las medidas que pretende llevar a cabo para poner fin al bloqueo institucional que supone el conflicto derivado de la negociación del Estatuto Marco.

En la carta, Pedreño le transmite su preocupación por el alcance y efectos que las diferentes huelgas convocadas por colectivos sanitarios y le recuerda que "son ya siete convocatorias de facultativos médicos, a las que debemos sumar las recientes de técnicos especialistas y personal no sanitario". Ello ha supuesto dejar de atender 50.567 consultas externas, la anulación de 77.010 consultas Atención Primaria, y la suspensión de 1.770 cirugías y 9.055 pruebas que debían haberse realizado en la Región de Murcia.

El responsable de Salud reprocha a la ministra que después de más de un año "no haya sido capaz de poner encima de la mesa soluciones que permitan salir de este bloqueo, tal y como hemos puesto de manifiesto en todos los plenos del Consejo Interterritorial celebrados en este periodo".