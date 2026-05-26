Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión en pedanías MurciaOposiciones a maestroMarihuana en AlguazasMurcia de tapasTrabajar en CorreosSarampión
instagramlinkedin

III Foro Económico y Social del Mediterráneo

"Transformar la investigación en innovación", uno de los ejes principales de la UMU

El rector Samuel Baixauli señala que la Universidad de Murcia jugará un papel crucial en el nuevo Plan Industrial de la región, impulsando la investigación aplicada

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, durante su discurso de bienvenida.

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, durante su discurso de bienvenida. / Juan Carlos Caval

Juan Daniel González

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, situó ayer la innovación y el desarrollo industrial como uno de los ejes estratégicos de la institución que dirige. Lo hizo en calidad de anfitrión durante el discurso de bienvenida que dio en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, centrado en industria e innovación tecnológica y organizado por La Opinión y Prensa Ibérica en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

Baixauli, elegido recientemente rector de la UMU, subrayó el papel que la universidad pretende desempeñar en el nuevo escenario industrial regional. «Uno de los ejes fundamentales para la universidad en los próximos años es el reto de transformar la investigación en innovación», afirmó.

Noticias relacionadas

El rector añadió que la Universidad de Murcia afronta esta etapa «en el marco de un nuevo Plan Industrial que se aprobó recientemente» y destacó la aportación de distintas áreas académicas al desarrollo de ese proyecto. «Desde la Universidad de Murcia, también con las ingenierías de informática, ingeniería química, sabemos que vamos a tener un papel muy importante en el desarrollo de ese Plan Industrial», señaló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: FC Cartagena-Betis Deportivo
  2. El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
  3. Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
  4. Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
  5. Despliegue policial en la Ronda Sur de Murcia al recibir el aviso de que había una mujer secuestrada en una vivienda: hay un detenido
  6. Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
  7. Salud activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en Urgencias de la Arrixaca
  8. El hijo de Ballesta 'preside' la investidura de la alcaldesa de Murcia

La defensa y la seguridad, una mina en la que basar la reindustrialización

La Región activa un escudo inteligente contra el mejillón cebra en el regadío

La Región quiere ganar músculo industrial sin perder el tren de la competitividad

La Región quiere ganar músculo industrial sin perder el tren de la competitividad

"Transformar la investigación en innovación", uno de los ejes principales de la UMU

"Transformar la investigación en innovación", uno de los ejes principales de la UMU

La Región de Murcia traza una hoja de ruta para liderar la industria del Mediterráneo

Juan María Vázquez: "La burocracia frena la reindustrialización europea"

Juan María Vázquez: "La burocracia frena la reindustrialización europea"

'La vivienda nos cuesta la vida' llega a Murcia el próximo sábado

'La vivienda nos cuesta la vida' llega a Murcia el próximo sábado

Las cooperativas se hartan del ninguneo y reclaman más poder de decisión en la Región: "Creamos empleo y no se nos está escuchando"

Las cooperativas se hartan del ninguneo y reclaman más poder de decisión en la Región: "Creamos empleo y no se nos está escuchando"
Tracking Pixel Contents