III Foro Económico y Social del Mediterráneo
"Transformar la investigación en innovación", uno de los ejes principales de la UMU
El rector Samuel Baixauli señala que la Universidad de Murcia jugará un papel crucial en el nuevo Plan Industrial de la región, impulsando la investigación aplicada
El rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, situó ayer la innovación y el desarrollo industrial como uno de los ejes estratégicos de la institución que dirige. Lo hizo en calidad de anfitrión durante el discurso de bienvenida que dio en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, centrado en industria e innovación tecnológica y organizado por La Opinión y Prensa Ibérica en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
Baixauli, elegido recientemente rector de la UMU, subrayó el papel que la universidad pretende desempeñar en el nuevo escenario industrial regional. «Uno de los ejes fundamentales para la universidad en los próximos años es el reto de transformar la investigación en innovación», afirmó.
El rector añadió que la Universidad de Murcia afronta esta etapa «en el marco de un nuevo Plan Industrial que se aprobó recientemente» y destacó la aportación de distintas áreas académicas al desarrollo de ese proyecto. «Desde la Universidad de Murcia, también con las ingenierías de informática, ingeniería química, sabemos que vamos a tener un papel muy importante en el desarrollo de ese Plan Industrial», señaló.
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