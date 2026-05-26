El Sindicato Médico da un ultimátum de 30 días al SMS para que cumpla los acuerdos de 2023

En diciembre de 2022 la Consejería de Salud lograba frenar una huelga médica en la Región de Murcia comprometiéndose con el Sindicato Médico CESM a implantar una serie de medidas para mejorar la asistencia sanitaria y reforzar a los equipos de Atención Primaria. Tres años después, la mayoría de los acuerdos siguen sin cumplirse, lo que ha llevado a los responsables sindicales a personarse ante la sede del Servicio Murciano de Salud (SMS), en el edificio Habitamia de Espinardo, para presentar un requerimiento formal y exigir una respuesta en un plazo máximo de 30 días.

Este requerimiento, explican, responde al cumplimiento del ‘Acuerdo de adopción de medidas para la mejora y fortalecimiento de la asistencia sanitaria en la Región de Murcia’, pacto que fue alcanzado en Mesa Sectorial de Sanidad en noviembre del año 2022, ratificado por el Consejo de Gobierno en enero de 2023 y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) en febrero de 2023 y que, a día de hoy, continúa sin ser aplicado en su totalidad.

"Tras más de 3 años en los que esta organización sindical ha denunciado pública y reiteradamente el incumplimiento del documento, y tras dos convocatorias de huelga médica autonómica este año (en los meses de febrero y marzo) por dicho motivo", CESM ha dado un paso más para exigir a la Administración el cumplimiento de las medidas que incluye el acuerdo.

Así, el Sindicato Médico requiere, de manera inmediata - en un plazo de 30 días- una respuesta para la aplicación de las mejoras planteadas en tres ámbitos: la actividad extraordinaria y el régimen retributivo para la reducción de listas de espera en Atención Hospitalaria, la mejora y fortalecimiento de la Atención Primaria y el refuerzo de las Urgencias y Emergencias Sanitarias.

De no recibir respuesta de la Administración o persistir el incumplimiento de los acuerdos, el Sindicato iniciará las medidas legales oportunas.

Medidas concretas

Entre las obligaciones específicas de este acuerdo, CESM subraya como pendientes el incremento de plantilla en Atención Primaria con la creación de 123 plazas en 2023, de las cuales 111 corresponden a Medicina de Familia y 12 a Pediatría; la reducción de cupos a 1.250 tarjetas sanitarias en Medicina de Familia y 900 en Pediatría, con incremento del valor de las tarjetas sanitarias del 10% para los profesionales afectados; y la limitación de agendas con máximo de 30 citas presenciales al día en Medicina de Familia y 20 en Pediatría, con gestión de no demorables.

En materia de reducción de listas de espera en el ámbito hospitalario, el Sindicato señala el incumplimiento del régimen de incremento porcentual de los importes de la actividad extraordinaria, con un 12% en 2023, 12% adicional en 2024 y 10% en 2025, con la referencia de alcanzar en dicho ejercicio el importe de 300 euros.

Sobre el refuerzo de las Urgencias y las Emergencias Sanitarias, el Sindicato destaca la necesidad de iniciar la negociación de un plan de Urgencias y Emergencias, contemplando SUAP, UME, CCU/061 y la planificación del PAC y su eventual transformación; realizar un estudio de los Servicios de Urgencias Hospitalarios para la adaptación o redimensión de las plantillas; y actuaciones concretas en el ámbito del 061/CCU (dotación del doble equipo del SUAP de la Flota, segundo equipo del SUAP de Lorca, ampliación de la plantilla del CCU hasta los 25 facultativos y la creación de un cuarto SUAP en el área metropolitana de Murcia).