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Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Los embalses disponen de 328 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior

Embalse de La Pedrera (Orihuela)

Embalse de La Pedrera (Orihuela) / EUROPA PRESS

E.P.

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 689 hectómetros cúbicos, cinco más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 328 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 276 más que la media que suelen almacenar en esta época (413 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 60,4% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 47.083 hectómetros cúbicos y están al 84% de su capacidad.

Aunque en esta última semana ha perdido 95 hectómetros cúbicos --es decir, el 0,2% de su capacidad--, sigue estando 23,4 puntos por encima del año pasado, momento en el que almacenaba 33.995 y se encontraba al 60,6%. Además, supera en 20,6 puntos la media de las reservas para este punto del año, cuando tenían 35.534 hectómetros cúbicos y estaban al 63,4%.

Durante estos últimos días, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Ourense, donde se han registrado 20 litros por metro cuadrado.

En este marco, la vertiente atlántica está al 85% con 36.058 hectómetros cúbicos y la mediterránea, al 80,8% con 11.025 hectómetros cúbicos.

Dos cuencas se encuentran por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (93,6%). Además, ocho se encuentran por encima del 80%: el Duero (89,8%), el Cantábrico Oriental (89%), Guadalete-Barbate (88,3%), el Ebro (88%), el Miño-Sil (87,5%), el Cantábrico Occidental (87,3%), el Guadalquivir (87,1%), Tinto, Odiel y Piedras (86,9%) y el Guadiana (85,2%).

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El resto de cuencas, por debajo del 80% pero aún así por encima de la mitad de su capacidad, son el Tajo (79,1%), Galicia Costa (78,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (77%), el Júcar (67,8%) y el Segura (60,4%).

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